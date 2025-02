Noah Mbamba voelt zich goed in Dender en stuurt duidelijke boodschap richting degradatietopper

FCV Dender beleefde vorig weekend een pijnlijke avond in Leuven, waar twee late tegengoals een wereld van verschil maakten. De dreiging van de play-downs komt hierdoor steeds dichterbij.

Noah Mbamba stond in Leuven op het veld tijdens de dramatische slotfase en kijkt met gemengde gevoelens terug op die wedstrijd. "Het is frustrerend om onverdiend te verliezen. Ik voel geen extra druk naar Beerschot toe. We moeten het niveau dat we op OHL toonden opnieuw oppikken en dit keer de kleine foutjes achterwege laten”, stelt de middenvelder in Het Nieuwsblad.

Mbamba, die via Club Brugge en Bayer Leverkusen bij Dender belandde, voelt zich goed bij zijn nieuwe club. Coach Vincent Euvrard gaf aan Mbamba rustig te willen inbrengen.

"Ik kom hier gewoon om te sjotten. Als Brusselaar vond ik FCV Dender geen moeilijke keuze. Mijn familie woont in Brussel en kan naar mijn wedstrijden komen kijken”, besluit Mbamba.

Beerschot niet onderschatten

Voor de wedstrijd tegen Beerschot waarschuwt hij Dender voor onderschatting. De Ratten mogen dan wel laatste staan, toch kan Dender maar beter opletten.

"Of ik Beerschot ken? Uiteraard. Met Club NXT speelde ik nog tegen hen. We mogen die ploeg zeker niet onderschatten en moeten de match voorbereiden zoals pakweg Anderlecht, Union en KV Mechelen”, aldus Mbamba.