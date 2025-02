Zo kennen we hem: Christian Burgess daagt supporters van Anderlecht nog wat uit na zege in Brusselse derby

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise heeft zijn negende overwinning behaald in 13 wedstrijden tegen de Anderlechtse rivalen sinds ze zijn gepromoveerd naar de Jupiler Pro League. Een cijfer dat Christian Burgess aan de supporters heeft herinnerd.

Christian Burgess houdt van plagen. Zijn persoonlijkheid maakt hem een van de favorieten van het Dudenpark... en meestal een speler die door de tegenstanders niet graag gezien wordt. Tegen Anderlecht stopte hij Luis Vazquez in zijn zak, deelde wat stevige tackles uit en zorgde voor opschudding na de wedstrijd.

Op sociale media liet de Engelse centrale verdediger zich dan ook niet stil na de overwinning, met tweets zoals "Brussel is geel-blauw." Maar hij reageerde ook op een tweet van een Anderlecht-supporter die beweerde dat "Brussel altijd paars-wit zou zijn."

3 trofeeën in de laatste 5 seizoenen. Laatste 13 wedstrijden, 9 overwinningen, 3 gelijke spelen, 1 nederlaag. πŸ€«πŸ€«πŸ€«πŸ’›πŸ’™πŸ’›πŸ’™πŸ’›πŸ’™πŸ’›πŸ’™πŸ’›πŸ’™πŸ’›πŸ’™ — Christian Burgess (@Burgey44) 23 februari 2025

"Drie trofeeën in de afgelopen vijf seizoenen (n.v.d.r.: inclusief de titel in 1B). In de laatste 13 wedstrijden: 9 overwinningen, 3 gelijke spelen, één nederlaag," antwoordt Burgess, dit alles met de emoji van de vinger op de mond.

Natuurlijk zal dit de Anderlecht-supporters woedend maken - en de supporters van Union Saint-Gilloise een lach op het gezicht toveren. De twee clubs zullen elkaar nog tegenkomen in de play-offs: zal RSC Anderlecht op het veld kunnen antwoorden op Christian Burgess?