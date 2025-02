Zou hij bij Genk, Club of Union in de ploeg staan? Waarom Dendoncker Anderlecht niet kan dragen of sturen

Anderlecht werd tegen Union weer gedomineerd op het middenveld. En dan wordt er automatisch naar Leander Dendoncker gekeken. Is hij de enige die door de mand viel? Nee, maar van de 29-jarige ex-Rode Duivel mag meer verwacht worden.

Zouden ze bij Anderlecht gevloekt hebben als ze Noah Sadiki 90 minuten met grote intensiteit zagen jagen op alles wat de bal had? Het voormalige jeugdproduct deed alles wat een moderne verdedigende middenvelder moet doen: ballen afpakken, indraaien en vooruit spelen.

Met Tielemans was het makkelijk

En laat dat nu net zijn wat Dendoncker niet doet. Ok, hij heeft wel dikwijls de bal in duels, maar daarna gaat het ofwel breed of achteruit. Niet dat hij de actie moet gaan maken, maar met zijn techniek mag wel verwacht worden dat hij één speler kan afschudden en dan vooruit kan inspelen.

Maar dat hebben we dit seizoen zo zelden van hem gezien. Als hij de juiste maat naast zich heeft, kan hij dat natuurlijk wel, maar op dit moment wordt er naar hem gekeken om het initiatief te nemen. Toen hij nog samen met Youri Tielemans op het veld stond, ging het makkelijker voor Dendoncker.

Dat was een samenwerking die natuurlijk gegroeid was. Hij moest gewoon Tielemans vinden en die deed er wel iets goed mee. Maar zonder Verschaeren en Stroeykens is het Dendoncker zelf die de juiste keuzes moet maken. En dan kiest hij te veel voor de makkelijke en veilige oplossing.

Hij ging de lat heel hoog leggen

Het heeft waarschijnlijk ook te maken met vertrouwen. Er is al veel kritiek gekomen op hem en hij lag - toen hij nog in de verdediging speelde - aan de basis van een paar tegendoelpunten. Dan kies je al sneller voor de oplossing waaruit geen gevaar kan voortkomen.

Maar de 11 kilometer die hij liep tegen Union waren zo niet functioneel of efficiënt te noemen. Vergelijk het met de intensievere spurtjes die Sadiki met de bal aan de voet vooruit deed en het verschil is duidelijk. Zou de man met het grootste cv bij Genk, Club of Union in de basis staan? We betwijfelen het sterk.

Meer nog, we zijn zeker van niet. Heynen, Onyedika, Sadiki, Vanhoutte... ze renderen een pak meer. Uiteraard spelen de vele blessures bij Anderlecht ook hem parten, maar had hij bij zijn transfer niet gezegd dat "hij de lat heel hoog zou leggen voor zijn ploegmaats"? Wel, dan begint hij best eerst bij zichzelf.