Matte Smets doet stevige uitspraak over toekomst: "Kans is héél groot"

KRC Genk is op weg naar een erg goede uitgangspositie in de play-offs van het Belgisch voetbal. Het grote doel is en blijft de titel én een bijhorend ticket voor de Champions League. Dat kan ook zijn gevolgen hebben op de transfermarkt.

Matte Smets kwam vorig seizoen over van STVV naar Genk. Ondertussen zijn er al buitenlandse topclubs naar hem aan het kijken, want de jonge verdediger blijft indruk maken onder Thorsten Fink.

Champions League hét doel

En dus is de vraag vooral hoelang we Smets nog in ons land zien voetballen. Als het van hem zelf afhangt, nog minstens een jaartje extra. De drang om te vertrekken is er zeker nog niet bij hem, zoveel lijkt duidelijk.

Smets droomt wel van ... De Rode Duivels. “Hopelijk ben ik erbij als hij zijn eerste selectie maakt. Het zou mooi zijn", klinkt het in een interview met Het Nieuwsblad. En daar laat hij zich ook uit over zijn toekomst.

Kans groot op jaartje extra Genk

Het spelen in de Champions League zou een doorslaggevend argument kunnen worden om ook volgend seizoen in de CEGEKA-Arena te blijven spelen. En dus lijkt de titel een belangrijke zaak te gaan worden.

"Vanaf nu kunnen we hoger mikken. Deelnemen aan de Champions League zou het summum zijn. Dat ik blijf? De kans is heel groot. Stap voor stap progressie boeken, is voor mij het belangrijkste. Dat kan hier perfect, ik kijk nu al uit naar zo’n eerste Europese avontuur."