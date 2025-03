Ruben Van Gucht kan het niet laten en speelt mee met grap rond BV-crush: "Niet onder mijn duiven schieten, hé vent"

Tijdens het radioprogramma van Radio 2 'De Weekwatchers' met Ruben Van Gucht als presentator werd ex-wielrenner Johan Museeuw gevraagd naar zijn BV-crush. Zijn antwoord? Ine Beyen!

Aan het einde van de uitzending vroeg Ruben Van Gucht dus aan Johan Museeuw: "Wat is jouw BV-crush?" Museeuw moest even nadenken en zei toen aarzelend: "Het is misschien een beetje verkeerd om haar te noemen. Ze komt uit West-Vlaanderen en de koers, ze doet dat zeer goed. Ik vind Ine Beyen wel een toffe madam."

In plaats van het antwoord uit de weg te gaan, speelde Van Gucht gretig mee. “Hela, je begint hier op gevaarlijk terrein te komen. Niet onder mijn duiven schieten, hé vent”, besloot hij tegen Museeuw.

De zogezegde romance tussen Van Gucht en Beyen is al langer een gespreksonderwerp. De twee verschenen samen op de rode loper van de Gouden Schoen, wat de geruchtenmolen alleen maar harder deed draaien. Toch blijven ze zelf volhouden dat er niets speelt en dat de roddels nergens op gebaseerd zijn.

Weddenschap met Miss België

Van Gucht lijkt zich niet al te veel zorgen te maken over de speculaties. Sterker nog, hij voorspelt dat de mopjes alleen maar zullen toenemen. Volgende week is namelijk kersvers Miss België Karen Jansen te gast in 'De Weekwatchers'.

Recent dook er een weddenschap op van Napoleon sports waarin je kon wedden wanneer Van Gucht met Miss België gaat trouwen. "Helaas mag ze contractueel niet trouwen of een kind krijgen in het jaar dat ze Miss is, maar dan ben ik natuurlijk zeer geïnteresseerd: wat als je contractbreuk zou plegen?", liet Van Gucht al weten in de podcast 'Achter de Schermen'.