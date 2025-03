Dit is hem dan! Peter Vandenbempt stipt de grootste kemel in het nieuwe competitieformat aan

Nog twee keer wordt de landskampioen bepaald door play-offs. Daarna is het onherroepelijk voorbij en komt er een gewone competitie met 18 ploegen.

De Algemene Vergadering van de Pro League besliste om in de nabije toekomst terug te keren naar een standaardcompetitie, weliswaar met 18 ploegen. Geen play-offs dus meer.

“Voor mij hoefde de invoering van de play-offs destijds helemaal niet, maar ik had intussen wel vrede met een mooie eindronde tussen de beste ploegen van het land”, zegt Peter Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

Het grote probleem voor de analist en ook voor heel wat supporters was de halvering van de punten. Play-offs krijg je zelfs in het buitenland uitgelegd, maar de halvering van de punten snapt niemand.

Toch is ook het nieuwe competitieformat voor Vandenbempt helemaal geen zegen. Hij ziet één groot probleem in vergelijking met hoe het er nu aan toegaat in de Jupiler Pro League.

“Dat de hoogste klasse er twee clubs bij krijgt, is alvast het grootste nadeel: het zijn er nu al twee te veel. Maar de toekomst zal uitwijzen of onze clubs er beter of slechter van worden, financieel en sportief en of de opmars aan het Europese front wordt voorgezet of afgestopt.”

Al is het ook maar de vraag of het format echt wel zijn intrede zal doen, zeker nu er ploegen naar de rechter willen stappen om het te laten afvoeren.