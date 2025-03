Vier verdachten aangehouden in zaak van in elkaar getimmerde Cercle-supporter

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor Cercle Brugge werd het een pijnlijke avond in Polen donderdag. En voor één supporter werd het zelfs nog veel pijnlijker. Hij werd door vier Polen lastiggevallen.

Cercle Brugge leek in Polen lange tijd op weg naar een degelijke uitgangspositie, maar in het slot van de wedstrijd bij Bialystok liep het nog volledig verkeerd af.

Pijnlijke avond in Polen

Door de 3-0 nederlaag lijkt de terugwedstrijd nu al een maat voor niets te gaan worden en dus kijkt De Vereniging ondertussen al volop naar de wedstrijd tegen Club Brugge - ook die match is een topmoment in een seizoen voor alles wat groen-zwart is.

Donderdag liep het voor één supporter zo mogelijk nog bijna falikant af. Een supporter van Cercle Brugge werd in het centrum van Bialystok aangevallen door vier personen.

Vier verdachten aangehouden

In die zaak zouden ondertussen volgens Het Laatste Nieuws vier verdachten zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen van 22 en 21 jaar en twee vrouwen van 19 en 21 jaar.

Zij zouden in een BMW gezeten hebben en gemaskerd uit hun voertuig zijn gesprongen om de supporter aan te vallen. De gewonde Belg moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Dankzij de nummerplaat konden de verdachten ondertussen worden ingerekend.