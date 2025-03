Toby Alderweireld weet héél goed waarover hij praat en geeft Thibaut Courtois héél duidelijke raad mee: "Dat moét hij doen in de kleedkamer"

De terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels zal de komende dagen en weken een hot topic zijn en blijven. Ook Toby Alderweireld volgt alles (als supporter) mee. Al heeft de voormalige international wel een goedbedoelde raad voor de doelman.

We analyseerden de woorden van Thibaut Courtois en Koen Casteels eerder vandaag al in een artikel. Toby Alderweireld pikt dan ook graag in op een quote van Thibaut Courtois.

Ik ga geen speech houden voor de spelersgroep om me te excuseren

"Ik zou het net wél slim vinden mocht Thibaut zelf iets zeggen", aldus Toby Alderweireld in Het Laatste Nieuws. "Hij kan gewoon in de groep smijten dat hij nog steeds van mening is dat hij juist was, maar dat de reactie erna niet oké was."

Mega Toby weet waarover hij spreekt. De 127-voudig Rode Duivel zat jarenlang naast Courtois in de Belgische kleedkamer. Volgens mij vervallen negentig procent van de ergenissen als hij kan toegeven dat hij ook een fout heeft gemaakt. Niets zeggen lijkt me géén goed idee."

Hoe moet Thibaut Courtois zich opstellen in de Duivelse kleedkamer?

Voor de volledigheid: de discussie is op gang gekomen nadat Koen Casteels zijn afscheid van de nationale ploeg aankondigde. Net omwille van de terugkeer van Courtois. "En ik ben niet de enige die er zo over denkt", dropte de goalie nog een bommetje.