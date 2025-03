Frank Raes lanceert nieuwe locatie voor Rode Duivels, al is daar één voorwaarde aan verbonden (deze twee stadions lijken wel eerst aan de beurt te komen)

Na de zege tegen Oekraïne in de sfeervolle Cegeka Arena in Genk rijst de vraag of de Rode Duivels vaker in een echt voetbalstadion moeten spelen. Analist Frank Raes ziet daar zeker voordelen in.

Volgens Raes hangt veel af van de resultaten en tegenstanders. “In de Nations League is het goed dat we toplanden blijven ontmoeten. Dat helpt om sfeer te creëren, ongeacht de locatie", stelt hij in Het Nieuwsblad. Toch ziet hij alternatieven voor het vaak bekritiseerde Koning Boudewijnstadion. “Sclessin is nog een optie", merkt Raes op. Het stadion van Standard staat bekend om zijn vurige supporters en compacte bouw, wat zorgt voor een intense voetbalsfeer. Maar er is nog een andere mogelijke thuishaven voor de Duivels. “Als de nieuwe tribune van de Bosuil af is, mogen de Duivels nog eens terugkeren naar Deurne-Noord", oppert Raes. “Dat gebeurde vroeger ook, al was dat destijds tot ergernis van Eddy Wauters.” De Bosuil, het thuisstadion van Antwerp, heeft de afgelopen jaren een flinke modernisering ondergaan. Met de uitbreiding zou het kunnen voldoen aan de eisen van de nationale ploeg. Voorlopig blijft het Koning Boudewijnstadion wel nog de uitvalsbasis, al wil de bond de komende wedstrijden ook nog elders spelen. Dat worden waarschijnlijk de stadions van Standard en KAA Gent. Al lopen de onderhandelingen daar nog over.