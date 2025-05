Walk-over tegen Anderlecht en Vermant in de basis in de bekerfinale? Nicky Hayen zegt waar het op staat

Club Brugge trekt met vertrouwen naar de bekerfinale van zondag tegen Anderlecht. Nicky Hayen waarschuwt echter dat het geen walk-over zal worden.

Na een 1 op 6 tegen Union tankte Club Brugge net op tijd weer vertrouwen tegen KAA Gent met een duidelijke 4-1 zege. Die stond na een uur op het bord, waardoor ze bij Club de voet van het gaspedaal haalden en al aan zondag dachten.

In de bekerfinale zal Club Brugge de grote favoriet zijn, vooral omdat het zijn vijf laatste wedstrijden won tegen Anderlecht. Voor Nicky Hayen verandert dat echter allemaal niet veel. "Anderlecht blijft een grote club."

"Als wij de beker willen winnen, gaan we opnieuw moeten proberen om dominant te zijn, de controle te houden en hun sterke punten te neutraliseren. En het is niet omdat we dit seizoen al drie keer van hen wonnen, dat daar zeker een vierde keer zal bijkomen."

Hayen over basiself voor de bekerfinale

Het moeilijkste voor Hayen zal wellicht de basiself opstellen zijn. De voorbije weken was die heel erg duidelijk, maar nu Vermant twee keer scoorde tegen KAA Gent lijkt hij zijn plaatst te hebben opgeëist ten nadele van Jutgla.

"Iedereen heeft laten zien dat hij klaar is voor de bekerfinale van zondag. Maar wij zullen altijd de keuze maken wat het beste is om Anderlecht te verslaan. Iedereen zal daar voor nodig zijn, in de basis of op de bank. Mentaal is iedereen klaar."