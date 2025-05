Toby Alderweireld zit met een geheim en praat over wat hem in de heel nabije toekomst wacht

Toby Alderweireld stopt met voetballen. Maar een lege agenda, dat zal zeker geen waar zijn voor de speler van Royal Antwerp FC.

Het seizoen zit er bijna op voor Royal Antwerp FC. Donderdag staat er nog de wedstrijd om Europees voetbal tegen Charleroi op de agenda.

Voor Toby Alderweireld betekent het officieel het einde van zijn carrière als profvoetballer, maar in een zwart gat zal hij zeker niet vallen, zo weet hij nu al.

“Ik ga iets doen waar ik echt nog niets over kwijt mag”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Verder geef ik een afscheidsfeest en wil ik eens ‘deftig’ naar Tomorrowland gaan. Niet in de rapte. Of moeten rekening houden met het feit dat we wel of niet gewonnen hebben.”

En ook bourgondisch tafelen moet nu kunnen, aldus Alderweireld. “Ik hou van gastronomisch dineren, maar een goeie frituur is voor mij óók kwaliteit. Mogen eten en drinken wat ik wil, staat echt bovenaan mijn bucketlist.”

Voorts zal hij ook met de hele familie naar Center Parcs trekken en daar is een goede reden voor. “Omdat de kinderen op één staan. Een wereldreis interesseert hen niet, Center Parcs en Plopsaland wel”, lacht Alderweireld.