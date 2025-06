Een voormalige speler van Charleroi weigert waanzinnig bod: Waar gaat hij dan wel heen?

Victor Osimhen is deze zomer zeer gewild. De ex-spits van Charleroi, die meteen hoge ogen gooide, is één van de meest gegeerde transferdoelwitten deze zomer. Bij het Italiaanse Napoli heeft hij zichzelf onmogelijk gemaakt.

Volgens RMC heeft de Saoedische club Al-Hilal hem een ongelooflijk contract van 45 miljoen euro per jaar aangeboden voor drie seizoenen. Een aanbieding die Osimhen na enige twijfel alsnog heeft afgewezen. Met 37 doelpunten en 8 assists dit seizoen blijft Osimhen zeer ambitieus op sportief vlak.

