"Ik verontschuldigde mij bij tegenstanders omdat het oneerlijk was" - Craig Bellamy lyrisch over Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voorafgaand aan het duel tegen België dook Craig Bellamy terug in zijn herinneringen aan Anderlecht. De voormalige assistent van Kompany ontmoette daar een jonge speler die hem diep heeft geraakt.

Craig Bellamy heeft zijn tijd bij Anderlecht niet vergeten. Nu bondscoach van Wales, is de voormalige Welshe aanvaller teruggekomen op zijn ervaring als rechterhand van Vincent Kompany voor de wedstrijd tussen België en Wales. En vooral over een jonge speler die hij nooit uit zijn geheugen kon wissen.

Van alle talenten die hij bij RSCA heeft gezien, komt één naam met emotie naar voren: Jérémy Doku. "Ik heb nog nooit zoveel excuses moeten aanbieden aan de coaches van de tegenstanders. Hij was 17 en zo sterk... Het was bijna oneerlijk", zegt Bellamy bewonderend.

Maar los van het ruwe talent was het de persoonlijkheid van de speler die indruk op hem maakte. "Ik hield van hem, ik hou nog steeds van hem. Hij kon je uitdagen, maar ik vond dat geweldig," vertelt hij. Voor Bellamy was Doku niet alleen een gouden talent om te begeleiden, maar een dagelijkse uitdaging.

"Hij heeft me meer geleerd dan veel spelers, omdat je moest begrijpen wie hij was, zijn geschiedenis, zijn cultuur." Via deze relatie zegt Bellamy persoonlijk en professioneel te zijn gegroeid.

Zelfs vandaag, nu hun paden uiteenlopen, koestert de Welshman nog steeds speciale gevoelens voor Doku. En in het licht van het duel België - Wales is de voormalige lieveling van Anderlecht waarschijnlijk geen gewone tegenstander voor hem.