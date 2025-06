📷 OFFICIEEL Anderlecht geeft profcontract aan speler wiens vader in 1A speelde

RSC Anderlecht heeft Noé Kage zijn eerste profcontract gegeven. Hij tekende een contract tot 2028 bij paarswit.

Noé Kage is een 15-jarige aanvaller. Hij tekende op Neerpede zijn eerste profcontract tot midden 2028, als beloning voor zijn sterke prestaties bij de U15.

“Noé is een geboren en getogen Anderlechtenaar. Hij sloot zich aan bij de U6 van paars-wit en reed sindsdien een mooi parcours bij RSCA”, laat de club weten.

Hij is een offensief ingestelde speler die vooral op de linkerflank of vlak achter de spits speelt. Hij is tweetalig opgevoed in Brussel. Voetbal zit ook in de genen.

“Zijn vader Hervé speelde in de jeugd bij RSCA en schopte het tot profvoetballer”, klinkt het nog. De creatieve dribbelaar verzamelde 199 wedstrijden in de hoogste klasse.

Hij speelde voor KAA Gent, KRC Genk, KV Kortrijk en Sporting Charleroi. “Noé wordt nu beloond voor zijn goede prestaties en tekent tot 2028 bij paars-wit. Proficiat, Noé”, besluit paarswit.