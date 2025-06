Taravel naar Anderlecht: het lot veranderde alles voor hem... en David Hubert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht deed een geweldige zet door de komst van Edward Still, Lucas Biglia, Jérémy Taravel en Silvio Proto in hun staf aan te kondigen. Die van Taravel zat al enkele jaren in de pijplijn.

Bij Standard fronsten velen hun wenkbrauwen toen ze hoorden dat Jérémy Taravel naar Anderlecht vertrok. Hoewel het vertrek van de Fransman uit Sclessin niet als een verrassing kwam gezien het nieuwe tijdperk dat de club was ingegaan en het vertrek van Ivan Leko, zorgde het toch voor irritaties bij sommigen.

Toch was Taravel al lange tijd verbonden aan Anderlecht, zelfs vóór zijn komst naar Standard. De voormalige centrale verdediger zou zijn laatste jaren als speler bij paars-wit doorbrengen. Hij had zelfs een akkoord met het bestuur gesloten om vanaf de zomer van 2022 als nieuwe ervaren speler de RSCA Futures te versterken.

Maar het lot besliste anders en dwong hem om in de zomer van 2022 zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Hoewel de medische test goed verliep, onthulde de passage bij de cardioloog een kleine litteken op zijn hart dat mogelijk afkomstig was van griep of een viraal syndroom. "Veel mensen hebben hetzelfde als ik maar worden niet gecontroleerd. De cardioloog vertelde me dat ik misschien nog vijf jaar op hoog niveau zou kunnen spelen zonder dat er iets zou gebeuren", legde hij destijds uit.

De wendingen van een carrière op hoog niveau

De beslissing om zijn spelerscarrière eerder dan gepland te beëindigen, hoe moeilijk ook, duurde niet lang: "Ze zouden meer uitgebreide tests hebben uitgevoerd als ik 25 was of als ik een grote transfer moest maken. Maar ik ben 35 jaar, mijn carrière is voorbij en ik wilde dat risico niet nemen."

Dus het shirt van Mouscron zal uiteindelijk het laatste zijn dat Taravel heeft gedragen. Deze onverwachte omslag leidde ertoe dat Anderlecht zijn plannen moest herzien. In plaats van de Fransman werd uiteindelijk David Hubert naar Neerpede gehaald om zijn ervaring toe te voegen aan de RSCA Futures. Het bezoek van Jérémy Taravel aan de cardioloog had dus verstrekkende gevolgen voor het begin van de trainerscarrière van David Hubert in het Lotto Park.

Voor Taravel versnelde dit zijn overstap naar de andere kant van de barrière. Hij wist al lang dat hij ook wilde coachen. Hij had al twee jaar zijn UEFA B-diploma en bereidde zich voor op zijn UEFA A. Naast zijn contacten met het paars-witte bestuur werd ook gesproken over zijn mogelijke integratie in de Anderlechtse staf. Gesprekken vonden ook plaats met Cercle Brugge.

Maar uiteindelijk leerde de voormalige verdediger van Lokeren het vak bij Virton door José Jeunechamps bij te staan, die hij een jaar later bij Standard zou terugzien. Tussendoor werkte hij ook als coach van de U18 van Union Saint-Gilloise.

Met deze eerste ervaringen achter de rug komt hij nu bij Anderlecht terecht, waar zijn komst slechts een kwestie van tijd was. Drie jaar geleden speelde zijn zoon al bij de jeugd en keek hij ernaar uit om zijn vader te verwelkomen, totdat dit vervelende litteken opdook.

Uiteindelijk zullen beide mannen elkaar wel ontmoeten op Neerpede. Een situatie waarvoor ze vooral Olivier Renard dankbaar moeten zijn, die meer dan Besnik Hasi verantwoordelijk was voor de komst van Taravel. Rest de vraag welke rol hij zal spelen naast Edward Still en Lucas Biglia.