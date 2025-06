Verrassing van formaat! Rik De Mil weigert Antwerp en blijft bij Charleroi

De voorbije week hing er spanning in de lucht bij Charleroi. Coach Rik De Mil staat voor een moeilijke keuze: bleef hij trouw aan het project dat hij mee hielp uitbouwen bij de Zebra's, of koos hij voor het prestigieuze, maar wankelende Antwerp? Nu blijkt dat hij voor het eerste gaat.

De knoop is doorgehakt: Rik De Mil blijft trouw aan Sporting Charleroi en bedankt voor het voorstel van Antwerp. Na dagenlang wikken en wegen kiest de 43-jarige coach niet voor het prestige van de Bosuil, maar voor de stabiliteit en het langetermijnproject in het Zwarte Land. Dat ligt mede aan de moeilijke onderhandelingen met Mehdi Bayat, die de coach absoluut niet wou laten vertrekken.

De interesse van Antwerp was reëel en verleidelijk. De club blijft, ondanks financiële onzekerheid en de nederlaag in de Europese play-offs tegen Charleroi, een naam die sportief tot de top van België behoort. De Mil was ook bijzonder geïnteresseerd, maar wou zelf zijn ontslag niet geven bij Charleroi.

Charleroi kan opgelucht ademhalen. De Mil is veel meer dan enkel een hoofdcoach. Sinds zijn komst is hij het uithangbord van een nieuwe sportieve filosofie, die inzet op jeugd, stabiliteit en duurzaamheid. Een vertrek zou dat hele opbouwverhaal ernstig hebben verstoord. Nu kunnen de Zebra’s verder bouwen aan hun toekomstvisie richting 2030 – mét De Mil aan het roer.

Voorzitter Mehdi Bayat had altijd duidelijk gemaakt dat het project niet afhankelijk mocht zijn van één persoon, maar erkende tegelijk dat De Mil een cruciale schakel is. Zijn beslissing om te blijven wordt dan ook als een krachtig signaal gezien: de continuïteit is verzekerd, en het geloof in het project blijft overeind.

De Mil heeft zich altijd correct opgesteld. Hij beloofde niets, maar hield beide opties open. Dat hij uiteindelijk voor Charleroi kiest, is een bevestiging van zijn overtuiging in het verhaal dat hij zelf mee heeft helpen schrijven. Antwerp zal nu op zoek moeten naar een alternatief, terwijl Charleroi zich met vertrouwen op het nieuwe seizoen kan voorbereiden.