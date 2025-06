Patrick Goots doet pijnlijke vaststelling over Antwerp

Stef Wils wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe coach van Antwerp. The Great Old probeerde eerst andere profielen aan te trekken, maar botste op een nee van onder meer Rik De Mil en Ivan Leko.

Het ziet ernaar uit dat Stef Wils de nieuwe hoofdtrainer van Antwerp wordt. Dit nadat The Great Old eerst probeerde om enkele andere coaches over te halen. Zo was er de saga rond Rik De Mil.

Uiteindelijk koos die voor een verlengd verblijf bij Charleroi. Ook Leko bedankte voor de aanbieding en trok naar KAA Gent. Wils lijkt dus zeker niet de eerste keuze te zijn.

"Trainers van het kaliber Van Bommel en Leko zijn niet meer haalbaar voor Antwerp, zoveel is duidelijk”, zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen. Een pijnlijke vaststelling.

"Ik vind de situatie die ontstaan is op de Bosuil vreemd", klinkt het nog. "Het was een heel ander gegeven geweest mocht Antwerp direct voor Wils hebben gekozen. Dan gaf je hem meteen het vertrouwen. Nu lijkt dit eerder op een derde keus."

"Als je de piste Leko en De Mil bewandelt, en vervolgens teruggrijpt naar iemand die nooit eerder hoofdtrainer was, dan begrijp ik dat de fans niet laaiend enthousiast zijn, en dat heeft niets met Wils als persoon te maken", besluit Goots.