'Rednic spreekt zijn contacten aan en tovert nieuwe centrale verdediger van Standard uit zijn hoed'

Standard toont de nodige ambities op de transfermarkt. Nu zou er ook een centrale verdediger mogelijk dit weekend al een krabbel zetten onder een overeenkomst.

Standard Luik blijft actief op de transfermarkt en heeft zijn vizier nu gericht op Josué Homawoo. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de club concreet geïnteresseerd in de 26-jarige centrale verdediger, die momenteel transfervrij is na zijn vertrek bij Dinamo Boekarest.

Homawoo, een fysiek sterke verdediger met ervaring bij onder meer FC Nantes, Red Star Paris en Lorient, kende een sterk seizoen in Roemenië en lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging.

Standard dicht bij overeenkomst met Josué Homawoo

Standard wil zijn defensieve linie versterken en ziet in Homawoo een betrouwbare kracht die meteen inzetbaar is. Bovendien past hij perfect in het profiel dat coach Mircea Rednic voor ogen heeft: robuust, ervaren en beschikbaar zonder transfersom.

De connectie tussen Rednic en de Roemeense competitie zou de onderhandelingen bovendien kunnen vergemakkelijken. Mogelijk zal de deal nog dit weekend gesloten worden.

De club wil snel schakelen om concurrentie voor te zijn, want ook andere ploegen zouden Homawoo op de radar hebben. Homawoo heeft ook een aanbod van het Egyptische Al Ahly SC op zak.