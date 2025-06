OFFICIEEL: Ervaren pion verlaat Antwerp na drie seizoenen

Stef Wils is nog maar net aangesteld als hoofdcoach van Antwerp, of hij ziet al een cruciale hulp vertrekken. Assistent-coach John Stegeman is nu ook officieel voorgesteld als nieuwe trainer van Willem II.

In hun zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach is Antwerp bij Stef Wils terechtgekomen. De voormalige assistent-trainer van Antwerp werd doorgeschoven en moet de club weer naar Europees voetbal leiden.

Dat zal hij alvast niet met ervaren assistent John Stegeman doen. Het nieuws dat Stegeman de club zou verlaten en terug naar Nederland zou trekken, hing al even in de lucht. Op maandag is dat nieuws ook wereldkundig gemaakt.

Zo heeft Willem II de komst van Stegeman als hoofdcoach aangekondigd. Hij wordt de opvolger van Peter Maes. Willem II degradeerde het afgelopen seizoen uit de Eredivisie en komt volgend seizoen uit in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in Nederland.

Stegeman was sinds 2022 aan de slag bij Antwerp. Hij volgde in het kielzog van Mark Van Bommel. Samen met Andries Ulderink was hij een belangrijk klankbord voor Van Bommel in het historische seizoen 2022-2023, waarin Antwerp de dubbel wist te pakken.

Bij Antwerp was al geweten dat Faris Haroun assistent wordt van Stef Wils. Of er nu nog een extra assistent zal worden aangetrokken, is voorlopig nog niet geweten.