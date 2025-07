"Te veel respect voor Standard": Renaud Emond had meermaals de kans, maar ...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als slachtoffer van een kraakbeenprobleem in de knie werd Renaud Emond gedwongen om op 33-jarige leeftijd met pensioen te gaan in de sportwereld. De voormalige aanvaller van Standard had meerdere keren kunnen tekenen... bij Sporting Charleroi, maar dit heeft hij altijd geweigerd.

Renaud Emond kondigde eind juni op zijn sociale media aan dat hij vanwege een knieprobleem met kraakbeenletsel gedwongen was om op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière te zetten. Einde van een carrière Na zijn tijd bij Virton, Waasland-Beveren, Standard, Nantes en Eupen, had de voormalige spits nog een laatste uitdaging kunnen aangaan, maar hij besloot dit niet te doen, omdat hij vond dat hij het niet kon verantwoorden tegenover zijn toekomstige werkgever. Gedurende zijn loopbaan als "Feniks" is hij niet altijd gespaard gebleven, vooral niet bij Standard en Nantes, waar hij soms aan de kant werd gezet. Verschillende keren had hij de mogelijkheid om... naar Charleroi te gaan. Een optie die hij consequent heeft afgewezen. Neen tegen Charleroi "Ik heb meerdere keren de kans gehad om bij Charleroi te tekenen, maar ik had altijd te veel respect voor de supporters van Standard", legde hij uit in een interview met onze collega's van de Rossel-groep. Een weinig verrassende keuze van een speler die altijd waarden en respect heeft laten prevaleren. Voor de toekomst zou Renaud Emond zich kunnen omscholen tot spelersmakelaar, mogelijk onder leiding van Mogi Bayat.