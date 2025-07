Megacontract op tafel: 'zóveel wil Antwerp Vincent Janssen betalen'

Vincent Janssen lijkt toch bij Antwerp te blijven. De club verloor veel ervaring en wil zijn contract verlengen. En dat is voor de spits ook financieel erg interessant.

Vincent Janssen speelt nog steeds bij Antwerp. Er was deze zomer al heel wat te doen om de Nederlandse spits. Zo zou Antwerp eerst van mening zijn geweest dat hij weg mocht.

Maar uiteindelijk vertrok er enorm veel ervaring bij The Great Old, waardoor hij nu de enige overgebleven 'oudere' speler is. Daardoor is de kans dat hij blijft een pak groter.

Maar de 31-jarige spits is nog steeds veel geld waard (7 miljoen volgens Transfermarkt) en zijn contract loopt na dit seizoen af. Antwerp zal dit logischerwijs willen verlengen als Janssen blijft.

En dat kan hem persoonlijk ook heel wat opbrengen. Een insider onthulde dit in de HLN voetbalpodcast. "Als Vincent Janssen deze zomer blijft, zal hij in september zijn maandloon van 250.000 euro bruto verdienen", zegt de insider daar.

"Plus een tekenpremie van 610.000 euro bruto. Ter vergelijking: dat is meer dan het dubbele dan wat nieuwkomer Urinboev verdient in een gans seizoen", besluit hij.