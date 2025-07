Supporters moeten nog niet panikeren: dit is waarom er wel een akkoord met DAZN uit de bus zal vallen

Het eerste voetbalweekend van het seizoen verliep zonder beelden op televisie voor wie afhankelijk is van Proximus, Telenet of Orange. Dat komt door het uitblijven van een akkoord met DAZN, de nieuwe rechtenhouder van de Jupiler Pro League.

Heel wat fans trokken daarom naar de DAZN-app, die alle wedstrijden aanbood, inclusief samenvattingen en een gratis proefperiode. Bij DAZN zelf klonk tevredenheid na het openingsweekend.

Toch benadrukt de streamingdienst dat de applicatie slechts één deel van het verhaal is. Het is nooit de bedoeling geweest om volledig buiten de klassieke operatoren om te werken.

Financieel niet productief

DAZN gaf eerder zelf aan de gesprekken met de telecomoperatoren tijdelijk stil te hebben gelegd. De reden daarvoor was duidelijkheid creëren vlak voor de start van het seizoen, toen er geen enkel uitzicht op een akkoord was. Nu de competitie begonnen is, hoopt het bedrijf op een meer constructieve sfeer om de onderhandelingen te hervatten.

Hoewel DAZN momenteel een monopoliepositie heeft, is dat op lange termijn niet in hun voordeel. Zonder samenwerking met Proximus, Telenet en Orange mist het bedrijf toegang tot een groot deel van het kijkerspubliek dat gewend is via klassieke televisieabonnementen te kijken.

Bovendien hangt het financiële model van DAZN sterk af van de brede verspreiding van hun rechten. De streamingdienst betaalt jaarlijks 84,4 miljoen euro aan de Pro League. Om dat bedrag terug te verdienen, zijn minstens 350.000 volwaardige abonnementen nodig, wat moeilijk haalbaar lijkt zonder distributie via de operatoren.

Juridische druk

De cijfers uit het openingsweekend zijn intern goed ontvangen, maar DAZN beseft dat ze op zichzelf niet volstaan. Voor structurele inkomsten is een akkoord met de telco’s bijna noodzakelijk. Zeker omdat alternatieven zoals sponsoring of pay-per-view op korte termijn geen gelijkaardige inkomsten garanderen.

Ook juridische druk speelt mee. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft al aangegeven een klacht in te dienen bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen het monopolie van DAZN. Die procedure zou een bijkomende motivatie kunnen zijn om alsnog tot een akkoord te komen.

Het is dus niet alleen logisch, maar ook economisch noodzakelijk voor DAZN om de gesprekken met de operatoren te hervatten en tot een vergelijk te komen. Zonder dat akkoord wordt het model op termijn onhoudbaar.

De verwachting is dan ook dat er in de komende weken alsnog een deal uit de bus komt. Niet alleen voor de fans, maar ook omdat de belangen van alle partijen uiteindelijk samenvallen: zoveel mogelijk kijkers bereiken en inkomsten maximaliseren.