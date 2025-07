JPL-smaakmaker moet weg, maar juiste bod komt niet: hij stuurde ook zijn kat

Abdelkahar Kadri (25) lijkt zijn laatste wedstrijd voor KV Kortrijk al gespeeld te hebben. De Algerijnse middenvelder traint niet mee met de A-kern en komt niet voor in de plannen van trainer Michiel Jonckheere. Zijn vertrek is aanstaande, maar nu moet het juiste bod nog komen.

Kortrijk opent volgende week het seizoen in de Challenger Pro League, maar dat zal gebeuren zonder Kadri. De spelmaker meldde zich deze zomer nog niet in het Guldensporenstadion en is dus niet beschikbaar voor selectie. Coach Jonckheere bevestigde dat er geen rekening meer met hem wordt gehouden.

KVK is bereid om mee te werken aan een vertrek, maar niet tegen eender welke prijs. Een eerste bod van AA Gent – naar verluidt zo’n 500.000 euro – werd meteen afgewezen. Kortrijk betaalde in 2021 zelf dat bedrag aan Paradou AC, dat bovendien nog een percentage op een doorverkoop krijgt. Bij een lagere verkoop zou de club dus verlies lijden.

Hoewel Kadri de voorbije seizoenen minder indruk maakte dan bij zijn straffe start in België, gelooft men nog steeds in zijn kwaliteiten. Ooit toonde Ajax nog interesse met een bod van 6 miljoen euro. Vandaag wordt zijn marktwaarde geschat op iets meer dan 2 miljoen euro.

Naast KAA Gent heeft ook Charleroi zijn interesse laten blijken, al kwam het nog niet met een concreet voorstel. Voorlopig blijft het dus windstil rond Kadri, al lijkt niemand bij Kortrijk nog te rekenen op een terugkeer van de Algerijn.

Kadri is pas 25 en hoopt op een sportieve herlancering, liefst op het hoogste niveau. De kans dat hij nog opdaagt in 1B lijkt bijzonder klein. Nu is het afwachten of er zich snel een club meldt die zijn potentieel opnieuw naar boven weet te halen.