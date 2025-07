Vleugelverdediger zit in de vorm van zijn leven in MLS: Belgisch team klopt aan en dit is de meest logische keuze

Krijgen we binnenkort opnieuw een sensatie uit de USA op de Belgische voetbalvelden? Het zou zomaar kunnen, want Anthony Markanich Jr. staat op de verlanglijst van minstens één Belgische club. Zijn contract loopt eind dit jaar af in de MLS.

Anthony Charles Markanich Jr. is geboren in Illinois in de Verenigde Staten, maar heeft ook een paspoort van de Filipijnen. De 25-jarige linkervleugelverdediger wordt gezien als een mogelijke toekomstige sterkhouder van dat land.

Dit seizoen is hij helemaal los aan het komen in de MLS. Sinds vier mei totaliseerde hij negen doelpunten en drie assists in achttien wedstrijden en was hij om de honderd minuten van waarde voor zijn team Minnesota United FC.

Marktwaarde van 700.000 euro

Dat levert hem volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde op van zo'n 700.000 euro, al zou de echte transfersom mogelijk nog een pak hoger kunnen liggen als hij nu verkocht zou worden - al lijkt dat geen optie.

Zijn team Minnesota wil hem graag langer aan zich binden en heeft al gesprekken lopen met de speler, maar tot dusver is er nog geen sprake van een overeenkomst. En dus zijn er heel wat kapers op de kust voor de speler.

🇺🇸 Sources: Minnesota United and wingback Anthony Markanich in talks over a new contract... but not close yet. Contract up at end of season.



➕ One Belgian club has already offered pre-contract for January. Multiple MLS clubs will be interested if he gets to free agency.



Club… pic.twitter.com/kKVPh1qRLG — Tom Bogert (@tombogert) July 30, 2025

Die komen uit de eigen MLS, maar ook uit diverse andere landen. Volgens de bekende Amerikaanse MLS-insider Tom Bogert (gewezen journalist bij The Athletic) zou er ook al minstens één ploeg uit België naar hem hebben geïnformeerd.

Zij zouden de linkervleugelback graag bij willen hebben vanaf januari, als hij een vrije speler is en dus de clubs kan uitkiezen - iets wat ze bij Minnesota koste wat het kost willen vermijden de komende weken en maanden.

Vlotscorende speler als linksachter

In het verleden speelde Markanich al bij Green Bay, de Huskies, Colorado en Saint Louis City na een verleden bij de jeugdreeksen van Chicago Fire, Olympiacos Chicago en de Bradley-Bourbonnais High School.

Hij is de tweelingbroer van de vlotscorende Nick Markanich, die ondertussen wél al de overstap maakte naar Europa en momenteel uitkomt voor het Spaanse Castellon uit de Spaanse tweede klasse. Een stap die niet meteen door broerlief gezet zal worden.

Beide spelers zitten dan ook bij andere makelaarskantoren en daar kan ook al meteen een deel van het verhaal door verklaard worden. Anthony Markanich wordt namelijk bijgestaan door Mega Sports, een kantoor rond de Puerto Ricaan Chris Megaloudis.

In de portefeuille van het kantoor zat ooit ene Andy Najar, dus een link met RSC Anderlecht is dan nooit veraf. Maar twee van de huidige goudhaantjes in het kantoor op dit moment zijn Griffin Yow en Bryan Reynolds.

Westerlo de meest logische bestemming?

Laat die twee nu ondertussen het mooie weer maken bij ... KVC Westerlo. De link tussen het kantoor en de Kemphanen is dan ook zeer duidelijk. Halen ze er in januari nog een derde pareltje bij? Tuur Rommens is er momenteel de linksachter, maar hij staat in de belangstelling van verschillende clubs.

En dus is er mogelijk snel nood aan een vervanger. Of Westerlo tot januari zal kunnen wachten? Dat is nog een andere zaak. De 5-2 tegen Anderlecht maakte ook duidelijk dat er werk aan de defensieve winkel is.