'Westerlo slaat deal voor Bryan Reynolds resoluut af en heeft daar goede reden voor'

De Amerikaanse rechtsback Bryan Reynolds staat in de belangstelling van TSG Hoffenheim. Toch lijkt een snelle overstap niet evident, want Westerlo wil niet ingaan op een huurdeal.

Interesse uit de Bundesliga

Bryan Reynolds, 24 jaar en actief bij Westerlo, heeft de aandacht getrokken van TSG Hoffenheim. De Duitse club ziet in hem een versterking voor de rechtsachterpositie en overweegt een huurdeal met optie tot aankoop. Reynolds staat ook op de shortlist met andere namen zoals Jordan Lotomba en Anton Gaaei.

Westerlo weigert huurconstructie

Hoewel Hoffenheim een huurformule overweegt, is Westerlo daar niet voor te vinden, zo meldt Transferfeed op zijn website. De Belgische club wil enkel praten over een definitieve transfer. Reynolds ligt nog onder contract tot juni 2027, waardoor Westerlo zich in een sterke onderhandelingspositie bevindt.

Vraagprijs ligt vast

Westerlo heeft een duidelijke prijs in gedachten: minstens 3,5 miljoen euro. Dat bedrag komt overeen met de huidige marktwaarde van Reynolds, zoals geschat door Transfermarkt. Hoffenheim zal dus diep in de buidel moeten tasten als het de Amerikaan wil binnenhalen.

Alternatieven voor Hoffenheim

Naast Reynolds kijkt Hoffenheim ook naar andere opties. De club heeft meerdere rechtsbacks op het oog, wat de druk op Westerlo om te onderhandelen mogelijk verlaagt. Toch blijft Reynolds een aantrekkelijke keuze vanwege zijn ervaring in België en zijn fysieke kwaliteiten.

Transfer in de maak?

Met de transferperiode in volle gang is het afwachten of Hoffenheim bereid is om aan de eisen van Westerlo te voldoen. Een huurdeal lijkt uitgesloten, maar een definitieve overgang is niet onmogelijk. De komende weken zullen uitwijzen of Reynolds zijn carrière voortzet in de Bundesliga.