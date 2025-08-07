OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

Zinho Vanheusden heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat het komende seizoen aan de slag bij Marbella FC, een club uit de Spaanse derde klasse.

Ooit stond Zinho Vanheusden geboekt als één van de grootste talenten in de verdediging die we in België hadden. Maar blessures gooiden meer dan eens roet in het eten om een succesvolle carrière uit te bouwen.

Na een uitleenbeurt aan KV Mechelen, waar hij opnieuw door blessures tot slechts drie wedstrijden kwam, was het even wachten op een club die hem een nieuwe kans wou geven. Die vond hij uiteindelijk in de Spaanse derde klasse.

Marbella FC bood hem een proefperiode aan. Daar heeft hij de clubleiding blijkbaar voldoende kunnen overtuigen, want Vanheusden heeft er nu een contract getekend tot het einde van het seizoen. Dat valt de lezen op de clubkanalen van de Spaanse club.

Na periodes bij Standard, Genoa, AZ Alkmaar en KV Mechelen hoopt de 26-jarige Vanheusden in Spanje zijn carrière een doorstart te kunnen geven. Al zal het in eerste instantie zaak zijn om zo veel als mogelijk fit te blijven.

We hopen natuurlijk met z'n allen dat de Limburger een succesverhaal kan schrijven bij Marbella. Wat de toekomst daarna kan en zal brengen voor Vanheusden, valt nog af te wachten. Maar hij zal zelf vooral blij zijn dat hij opnieuw voetballer is.