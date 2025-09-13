Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

De laatste transferweek leverde RSC Anderlecht twee opvallende deals op: de verkoop van Kasper Dolberg aan Ajax en die van Jan-Carlo Simic aan Al-Ittihad. Analisten reageren verdeeld, waarbij vooral het prijsverschil tussen beide dossiers vragen oproept.

De transfer van Kasper Dolberg naar Ajax voor tien miljoen euro werd door sommigen als een risicovolle zet bestempeld. Voormalig trainer Aad de Mos noemde het een “miskleun”, verwijzend naar de wisselvallige prestaties van de Deense spits.

Vallen en opstaan

Johan Boskamp sluitt zich aan bij die analyse. “Begin vorig seizoen haalde hij zijn niveau, maar daarna was het vooral vallen en opstaan”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. Volgens Boskamp ontbreekt bij Dolberg het karakter dat een internationale topspits kenmerkt.

Toch ziet Boskamp een mogelijke meerwaarde in de vertrouwde omgeving van Ajax. “Daar kennen ze hem van vroeger. Hopelijk weten zij hoe ze hem moeten aanpakken.” De transfer lijkt dus niet louter op cijfers gebaseerd, maar ook op het vertrouwen in een hernieuwde samenwerking.

Een dag na de Dolberg-deal volgde een veel lucratievere transactie voor paarswit. Jan-Carlo Simic vertrok voor 21 miljoen euro naar Al-Ittihad. Boskamp reageerde verbaasd. “Ik denk dat Coucke nog altijd op tafel staat te dansen.”

Cijfers omgewisseld

De verdediger stond aanvankelijk voor twaalf miljoen euro op de radar, maar de uiteindelijke som lag bijna dubbel zo hoog. “Onbegrijpelijk dat ze zo’n smak geld krijgen voor zo’n matige verdediger,” aldus Boskamp.

“Het kan toch bijna niet anders dan dat die Saoedi’s de cijfertjes hebben omgewisseld?”, klinkt het met een knipoog. Hij kondigde aan contact te willen opnemen met Michael Emenalo, de huidige sportief directeur van de Saudi Pro League, om dit te kunnen begrijpen.