Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

Ook dit weekend was er opnieuw wat te doen over een aantal strafschoppen. Het gedrag van de VAR lijkt daarbij ook niet meteen consistent te kunnen genoemd worden. Ook gewezen scheidsrechter Serge Gumienny zag dat gebeuren.

Het was opnieuw een boeiend weekend als het gaat over de arbitrage op de Belgische voetbalvelden. Waarbij er ook opnieuw een aantal inconsistente beslissingen vielen.

Twee vergelijkbare fases?

Dat vond ook gewezen scheidsrechter Serge Gumienny. Dat liet hij ook weten in zijn analyse voor Het Belang van Limburg: “In STVV - Westerlo viel de 0-2 na een licht toegekende strafschop. Taniguchi raakte Ferri wel, maar hield zich duidelijk in bij zijn tackle."



"Je kan hem fluiten, maar op zaterdag zag ik een vergelijkbare fase in La Louvière - Club Brugge en daar werd de strafschop voor Club na het bekijken van de beelden nog geannuleerd."

Wat gaat het Referee Department zeggen?

Serge Gumienny is op basis van die twee fases zeer benieuwd naar wat de uitleg zal zijn van het Referee Department op maandagavond. Wat vonden zij van beide fases?

Nog volgens Gumienny blijven de zogeheten low-costpenalty's voor discussie en onzekerheid zorgen. Tot op heden is er nog geen afdoende oplossing gevonden om regelmaat te krijgen in de beslissingen, zo lijkt het. En wat vond u ervan?