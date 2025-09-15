Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe zit nog steeds zonder club. De 55-jarige coach wil zo snel mogelijk een nieuwe dug-out vinden. Hij stuurde zijn cv naar Dender, maar droomt ondertussen toch nog steeds van ... RSC Anderlecht.

Vorig seizoen maakte Yves Vanderhaeghe na een jaar inactiviteit een onverwachte terugkeer bij KV Kortrijk. Het avontuur duurde slechts acht wedstrijden, voordat De Kerels uiteindelijk Bernd Storck kozen om hen in eerste klasse te proberen houden.

Sindsdien heeft Vanderhaeghe geen nieuwe positie meer gevonden. Maar het coachingsvirus is nog steeds sterk aanwezig bij hem: "Ik geef toe dat ik voetbal mis en dat het na drie maanden zonder aan de zijlijn te staan, een beetje lang begint te duren", legt hij uit in een interview met Signal Foot BE.

Yves Vanderhaeghe kreeg geen antwoord van Dender

Hij geeft toe dat hij sindsdien geen concrete aanbieding heeft ontvangen: "Ik stuur elke week CV's in de hoop mijn terugkeer in de voetbalwereld te kunnen maken. Ik heb onlangs gesolliciteerd bij Dender na het vertrek van Euvrard, maar geen antwoord gekregen van hun bestuur. De laatste tijd heb ik me ook gericht op de nationale selecties."

Wanneer de vraag over zijn ideale bestemming komt, aarzelt de coach niet: "Anderlecht. Waarom zou ik niet terugkeren naar de plek waar ik de mooiste momenten van mijn spelerscarrière heb meegemaakt?", vervolgt de voormalige verdedigende middenvelder van paars-wit. "Maar ook clubs als Mechelen, Genk en ook Leuven hebben bijzonder kwalitatieve kernen."

Yves Vanderhaeghe vindt dat hij een kans verdient: "Ik heb altijd het etiket van 'brandweerman' behouden, degene die ergens binnenkomt met als enige doel het team te redden uit de klauwen van de degradatie, ondanks het feit dat ik erin geslaagd ben om sommige van mijn teams ook te kwalificeren voor play-off 1."