Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4293

Nilson Angulo heeft met Anderlecht een akkoord bereikt over de verlenging van zijn contract. Hij zal een verbintenis tot juni 2029 ondertekenen. Daarmee houdt Anderlecht een van zijn revelaties van dit seizoen stevig aan boord.

De timing van de verlenging is geen toeval. Onder Besnik Hasi groeide Angulo de voorbije maanden uit tot een onbetwist basisspeler. De 21-jarige aanvaller koppelt zijn snelheid aan efficiëntie en heeft zich in recordtempo opgewerkt tot een vaste pion op de flanken van de Brusselaars.

Tijdens de zomermercato werd er al aan zijn mouw getrokken door buitenlandse clubs. Anderlecht wees toen meerdere aanbiedingen af en kiest er nu voor om zijn sportieve continuïteit op lange termijn te verzekeren. De club wil vermijden dat Angulo straks voor een prikje kan vertrekken. Zijn huidige contract liep nog tot 2027.

Nilson Angulo zijn marktwaarde zal normaal gezien enorm stijgen

Ook financieel wordt de Ecuadoraan naar waarde geschat. Met de nieuwe overeenkomst ontvangt hij een salarisverhoging die zijn prestaties en potentieel erkent. Het vertrouwen vanuit de club en de staf van Hasi wordt zo nog eens extra in de verf gezet.

Opvallend detail: volgens Transfermarkt staat zijn marktwaarde momenteel op 2 miljoen euro. Bij Anderlecht zijn ze ervan overtuigd dat dit bedrag in de komende seizoenen fors zal stijgen. De club hoopt dat Angulo zich verder kan ontwikkelen en op termijn ook een belangrijke transferwaarde vertegenwoordigt.

Anderlecht heeft zijn lesje geleerd met de dossiers van Stroeykens en Verschaeren, waarmee nu in moeilijke omstandigheden onderhandeld moet worden. Met Angulo willen ze dat risico niet nemen.

 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Nilson Angulo

Meer nieuws

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft Opinie

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

14:10
Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

14:11
Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

13:30
1
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
6
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

11:00
9
CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

07:40
12
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
6
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20
Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

12:00
3
Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer Factcheck

Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

11:40
16
Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

07:00
4
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

11:20
1
FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

10:30
4
Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

09:30
2
Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

10:00
Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

09:00
Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

08:00
8
"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park? Analyse

"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park?

23:30
8
Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

08:20
5
Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

07:20
1
Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

22:00
1
Vanhaezebrouck ziet dat één Club Brugge-speler een probleem heeft: "Dat staat vast"

Vanhaezebrouck ziet dat één Club Brugge-speler een probleem heeft: "Dat staat vast"

06:30
1
Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

21:40
De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"

De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"

06:00
1
Club Brugge blijft innoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

Club Brugge blijft innoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

23:00
1
🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

22:30
2
Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren Interview

Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren

21:20
4
Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

20:24
4
Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

20:40
7
Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

21:00
Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk" Reactie

Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk"

20:10
Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

18:20
1
Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

19:00
6
Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

17:40
10
Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

19:40
17
Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

20:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer André Coenen André Coenen over Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk" CringeMedia CringeMedia over Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet FCB vo altijd FCB vo altijd over Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel" Obiku Obiku over Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee" Swakke25 Swakke25 over Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben" FCB vo altijd FCB vo altijd over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase Andreas2962 Andreas2962 over Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar Supremepony Supremepony over Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved