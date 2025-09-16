Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Nilson Angulo heeft met Anderlecht een akkoord bereikt over de verlenging van zijn contract. Hij zal een verbintenis tot juni 2029 ondertekenen. Daarmee houdt Anderlecht een van zijn revelaties van dit seizoen stevig aan boord.

De timing van de verlenging is geen toeval. Onder Besnik Hasi groeide Angulo de voorbije maanden uit tot een onbetwist basisspeler. De 21-jarige aanvaller koppelt zijn snelheid aan efficiëntie en heeft zich in recordtempo opgewerkt tot een vaste pion op de flanken van de Brusselaars.

Tijdens de zomermercato werd er al aan zijn mouw getrokken door buitenlandse clubs. Anderlecht wees toen meerdere aanbiedingen af en kiest er nu voor om zijn sportieve continuïteit op lange termijn te verzekeren. De club wil vermijden dat Angulo straks voor een prikje kan vertrekken. Zijn huidige contract liep nog tot 2027.

Nilson Angulo zijn marktwaarde zal normaal gezien enorm stijgen

Ook financieel wordt de Ecuadoraan naar waarde geschat. Met de nieuwe overeenkomst ontvangt hij een salarisverhoging die zijn prestaties en potentieel erkent. Het vertrouwen vanuit de club en de staf van Hasi wordt zo nog eens extra in de verf gezet.

Opvallend detail: volgens Transfermarkt staat zijn marktwaarde momenteel op 2 miljoen euro. Bij Anderlecht zijn ze ervan overtuigd dat dit bedrag in de komende seizoenen fors zal stijgen. De club hoopt dat Angulo zich verder kan ontwikkelen en op termijn ook een belangrijke transferwaarde vertegenwoordigt.

Anderlecht heeft zijn lesje geleerd met de dossiers van Stroeykens en Verschaeren, waarmee nu in moeilijke omstandigheden onderhandeld moet worden. Met Angulo willen ze dat risico niet nemen.