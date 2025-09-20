Crisis noopt tot vragen: zijn Thorsten Fink en collega Russel Martin nog coach tijdens Rangers - Genk?

Het kan verkeren bij KRC Genk. Exact een jaar geleden liepen ze collectief de polonaise in de CEGEKA-Arena, nu is het er crisis. En dus komen er stilaan ook problemen naar buiten - ook dat is typisch.

Eind september 2024 had KRC Genk al een voorsprong van acht punten op de eerste achtervolger. Een voorsprong die ze uiteindelijk lange tijd wisten vast te houden, alvorens in de Champions' Play-offs finaal door het ijs te zakken en derde te worden.

Dit seizoen gaat het veel minder onder Thorsten Fink. De minzame coach was na het gelijkspel tegen Anderlecht (met een uur een mannetje meer) nog vrij positief, maar na de nederlaag tegen Charleroi was hij streng.

❓| Will Russel Martin or Thorsten Fink still be in charge when Rangers face Genk in the Europa League?https://t.co/HYvLh5l5vm — Get Belgian & Dutch Football News (@GBeNeFN) September 18, 2025

Ook Bryan Heynen, Matte Smets & co luidden een noodkreet na de nederlaag tegen Charleroi. En dus is de vraag stilaan: hoe moet het verder met Genk. Zeker gezien Union SG de volgende tegenstanders is van de Limburgers en de kloof met de leider zo meteen twaalf punten zou kunnen worden.

Wat brengt de toekomst voor Fink en Martin?

Bij een nederlaag zal er dan ook nagedacht worden over de toekomst van Thorsten Fink. In Schotland is er dan weer al langer dan vandaag kritiek op Russel Martin, de coach van Rangers.

Zitten ze donderdag alletwee nog op de bank? Dat is nog een goede vraag. Al zijn ze bij Genk geen paniekvoetballers en beseffen ze er ook wel dat Fink al veel goeds betekende voor hen.