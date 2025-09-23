Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

In de Jupiler Pro League gaat het niet al te goed met Dender. Na acht speeldagen hebben ze nog steeds maar twee punten en is de kloof met de voorlaatste toch al vijf eenheden. Komt het nog goed met de Oost-Vlamingen?

Zoals we eerder al aangaven is er één groot verschil met de voorbije jaren: er zakt geen enkele ploeg rechtstreeks dit jaar en dus kunnen ze ook bij Dender voorlopig nog enigszins rustig blijven. Als ze één ploeg voorbij raken, dan zijn ze al veilig.

Dender lijkt op weg naar de laatste plaats in de Jupiler Pro League

Na acht speeldagen is de kloof wel groot met de voorlaatste. "Ze slikken veel tegendoelpunten en ze maken er heel weinig, dus het wordt een moeilijke zaak", aldus Justien Odeurs bij Sporza. "Ik had ze vooraf ook al opgeschreven."

Wesley Sonck pikte in: "Met Hayk Milkon hebben ze iemand die knowhow van Club Brugge meeneemt, maar hoe neem je dat mee naar een ploeg die veel minder kwaliteiten heeft. Het wordt een heel moeilijk jaar voor Dender."

Geen enkele ploeg moet zich zorgen maken

Ook in 90 Minutes ging het over de Oost-Vlamingen, die in de problemen zitten: "Er is geen andere ploeg die in de problemen komt als Dender dit blijft doen", aldus Filip Joos.

Al is de vraag natuurlijk of er zich wel iemand zorgen moet maken. "Dender moet zich ook geen zorgen maken. Kalm blijven en pieken op het einde van het seizoen", verwijst Sonck dan weer al naar de eventuele barrages tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.