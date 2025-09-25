Onverwoestbaar op 'hoge leeftijd': ex-speler Standard en Charleroi breekt record

Geboren op 18 oktober 1983 speelt Dante Bonfim nog steeds voetbal. De 41-jarige centrale verdediger heeft woensdagavond alvast een knap record gebroken.

De voormalige speler van Standard Luik en Charleroi speelt al sinds 2016 bij OGC Nice. Zijn contract loopt momenteel tot 30 juni 2026, waarna hij mogelijk met pensioen zal gaan. Dat is op dit moment in ieder geval de bedoeling.

Dante Bonfim breekt record in Europa League

In de basisopstelling van de club uit Nice tegen AS Roma in de Europa League eerder deze week werd de Braziliaan de oudste veldspeler die heeft deelgenomen aan een Europa League-wedstrijd.

Hij vestigde dit record op precies 41 jaar, 11 maanden en 6 dagen. Hij verslaat daarmee Joaquín, die een wedstrijd speelde in dezelfde competitie op 41 jaar, 7 maanden en 23 dagen. Joaquín verscheen met Real Betis tegen Manchester United in de achtste finale in maart 2023.

Nog niet het absolute record

Om het absolute record in de Europa League te behalen, zal Dante echter nog even geduld moeten hebben als hij het wil verbreken. Die titel gaat momenteel naar Brad Friedel, de voormalige Amerikaanse keeper van Tottenham die 42 jaar en 10 maanden oud was tijdens zijn laatste wedstrijd in de Europa League in 2014.

Een andere voormalige doelman staat ook nog boven de voormalige Standard-speler, namelijk de Nederlander Sander Boschker die 42 jaar en 1 maand oud was bij Twente. Het breken van het record had wel geen positieve invloed op de wedstrijd voor Dante. Zijn team verloor met 1-2 van Roma in hun eerste wedstrijd in de groepsfase.