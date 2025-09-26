Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Voor Pieter Gerkens was vorig seizoen er één om snel te vergeten. De middenvelder belandde bij KAA Gent in de schaduw en kreeg nauwelijks nog speelminuten. Het zorgde voor een van de moeilijkste periodes in zijn carrière, een ervaring die hem zowel sportief als mentaal parten speelde.

“Ik kwam nooit echt op het voorplan en kreeg ook nooit mijn kans”, klinkt het nu eerlijk bij de Limburger in Het Nieuwsblad. Dat was extra frustrerend omdat Gent zelf ook geen hoogvlieger was in de competitie. “Mocht Gent los kampioen gespeeld hebben, kun je dat nog accepteren, maar dat was niet het geval. Vanaf de winterstop voelde ik wel dat het moeilijk zou worden.”

Tussen de regels door merkte Gerkens dat hij niet langer in de plannen van de club voorkwam. “Dat werd nooit zo uitgesproken, maar het was wel duidelijk. Het aantal minuten dat ik nog kreeg, was verwaarloosbaar. Als prof probeer je je altijd voor te bereiden en professioneel te blijven, maar dat weegt door.”

De Gentse C-kern was een klap

Het werd nog moeilijker toen hij bij de Gentse C-kern belandde. “Die laatste weken waren lastig en dat heeft me persoonlijk geraakt. Je ziet het soms bij andere spelers gebeuren, maar zelf in zo’n situatie terechtkomen was nieuw voor mij. Het was een harde leerschool.”

Toch bleef Gerkens zich inzetten op training en hield hij zijn hoofd recht. “Ik heb altijd mijn best gedaan. Het was verre van gemakkelijk, maar ik ben er wel sterker uitgekomen. Uiteindelijk hebben die maanden me doen inzien dat ik zelf een nieuwe stap moest zetten.”

Die stap kwam er met zijn uitleenbeurt naar Cercle Brugge. Daar voelt hij zich weer belangrijk en gewaardeerd. Maar de pijn van dat verloren jaar bij Gent blijft een deel van zijn verhaal. “Gelukkig ligt dat nu achter mij”, besluit hij. “Ik ben blij dat ik opnieuw kan tonen dat ik goed genoeg ben om op het hoogste niveau mijn steentje bij te dragen.”