KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

Voor sommige talenten uit de JPL lijken de Belgische topclubs niet toe te happen. Fred Vanderbiest vindt dat Parfait Guiagon gerust in die categorie geplaatst mag worden.

We spoelen terug naar 19 april 2025. KV Mechelen gaat in de play-offs met 3-0 onderuit in Charleroi. Vanderbiest schrijft de zege van de thuisploeg onder andere toe aan de kwaliteiten van Guiagon en zegt dat een Charleroi zonder of met hem een wereld van verschil is. Ook raadt de T1 van Malinwa - toen ad interim - de Belgische topclubs aan om het profiel van Guiagon eens te bekijken, als ze nog een speler nodig hebben.

Ruim vijf maanden later staan Charleroi en KVM op het punt om elkaar weer in de ogen te kijken. Wellicht zonder Guiagon, die zou ontbreken door een hamstringblessure, maar wel nog altijd Charleroi-speler is. Sinds zijn komst in 2023 zouden de Zebra's inderdaad nog geen wedstrijd gewonnen hebben. "Charleroi zonder of met Guiagon is inderdaad een wereld van verschil", herhaalt Vanderbiest zijn standpunt.



Lees ook... Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman

Zonder Guiagon loopt het bij Charleroi stroever

Zijn mening over de impact van de Ivoriaan is dus nog niet veranderd. "Ik heb onlangs ook gelezen dat ze zonder hem minder winnen, maar ik had daar geen statistieken voor nodig. Ik zei dat toen vanuit mijn gevoel, op basis van de wedstrijden die ik van hen zag. Als Guiagon goed is, is Charleroi goed en wint het meestal. Als hij er niet bij is, loopt het stroever."

Dat is dan goed nieuws voor KV Mechelen, dat zondagavond de verplaatsing maakt naar Mambourg. "We zullen zondag zien of hij er effectief niet bij is." Dat laat Vanderbiest nog enigszins in het midden, maar volgens de laatste berichten zou de middenvelder nog een paar weken onbeschikbaar zijn en komt deze wedstrijd zeker te vroeg.

Zoals het verhaal van Kadri

Wat helemaal vaststaat, is dat nog geen enkele Belgische topclub Guiagon heeft weggeplukt bij de ploeg van Rik De Mil. "Het is een beetje het verhaal van Kadri, die lang bij Kortrijk gezeten heeft. Bij hem heeft het ook lang geduurd vooraleer hij die stap kon zetten." Pas na de degradatie van KVK kon Kadri dan wel een transfer naar Gent versieren.