De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Champions League van het seizoen 2025-2026 is één speeldag ver. Wie PSG opvolgt als eindwinnaar ontdekken we pas op 30 mei 2026, maar de statistiekenbureaus gaan wel de prognoses blijven opvolgen de komende weken en maanden.

Vooraf had Opta al een eerste voorspelling gemaakt. Liverpool kwam er toen als topfavoriet uit, met Arsenal als nummer twee en verder ook Manchester City, FC Barcelona, Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München in de top-8.

Club Brugge (23e) en Union SG (24e) werden op tien punten ingeschat en zouden allebei nét de top-24 en dus de tussenronde halen van de Champions League voor de achtste finales.

Lees ook... Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge en Union SG schuiven op in virtuele rankings

Na één speeldag is er al een en ander veranderd, al waren de overwinningen van Club Brugge en Union SG op speeldag 1 eigenlijk wel verwacht binnen de prognose van de tien punten voor beide teams.

Na elke speeldag wordt de kansberekening opnieuw gemaakt. En na speeldag twee zijn blauw-zwart en de Brusselaars een stevig stukje opgeschoten in de virtuele rankings en prognoses.

Volgens Football Meets Data staan ze ondertussen op een 15e en 17e plaats in de virtuele rankings, met respectievelijk 78 procent en 70 procent kans om de top-24 te halen. De top-8 halen wordt ingeschat op respectievelijke 13 procent en 14 procent.

Bij Opta zelf staan ze na de eerste speeldag al op de elfde (Union) en twaalfde (Club Brugge) plaats over alle prognoses heen. Union heeft hier 61 procent kans om de top-24 te halen, Club Brugge wordt zelfs op 64 procent ingeschat. Na elke speeldag zullen we meer weten.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atalanta

Meer nieuws

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

19:20
'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

19:00
Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

18:40
Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

09:00
1
🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

17:20
10
Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

18:01
3
Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

17:00
6
Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

16:45
Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

08:00
2
Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

15:30
5
Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

16:00
3
Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

15:15
6
Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

14:40
4
Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

14:20
Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

15:00
4
Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

11:40
Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

13:30
38
Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

14:01
1
Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

12:40
17
RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

13:00
3
Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

13:15
Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

12:20
Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

11:30
3
Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

12:00
2
Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

11:00
5
Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

11:20
Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

08:40
De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

10:30
12
Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

10:00
10
KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

09:30
6
Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

10:15
5
Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

09:15
Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

08:20
24
Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

07:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over 🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval Siver Siver over Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen Polikarpus Polikarpus over Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby Jeru Jeru over Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan Dolf De Wolf Dolf De Wolf over De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd Joe Joe over Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard" Bratz Bratz over Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC Boktor Boktor over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved