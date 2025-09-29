De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De Champions League van het seizoen 2025-2026 is één speeldag ver. Wie PSG opvolgt als eindwinnaar ontdekken we pas op 30 mei 2026, maar de statistiekenbureaus gaan wel de prognoses blijven opvolgen de komende weken en maanden.

Vooraf had Opta al een eerste voorspelling gemaakt. Liverpool kwam er toen als topfavoriet uit, met Arsenal als nummer twee en verder ook Manchester City, FC Barcelona, Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München in de top-8.

Club Brugge (23e) en Union SG (24e) werden op tien punten ingeschat en zouden allebei nét de top-24 en dus de tussenronde halen van de Champions League voor de achtste finales.



Club Brugge en Union SG schuiven op in virtuele rankings

Na één speeldag is er al een en ander veranderd, al waren de overwinningen van Club Brugge en Union SG op speeldag 1 eigenlijk wel verwacht binnen de prognose van de tien punten voor beide teams.

Na elke speeldag wordt de kansberekening opnieuw gemaakt. En na speeldag twee zijn blauw-zwart en de Brusselaars een stevig stukje opgeschoten in de virtuele rankings en prognoses.

Volgens Football Meets Data staan ze ondertussen op een 15e en 17e plaats in de virtuele rankings, met respectievelijk 78 procent en 70 procent kans om de top-24 te halen. De top-8 halen wordt ingeschat op respectievelijke 13 procent en 14 procent.

Bij Opta zelf staan ze na de eerste speeldag al op de elfde (Union) en twaalfde (Club Brugge) plaats over alle prognoses heen. Union heeft hier 61 procent kans om de top-24 te halen, Club Brugge wordt zelfs op 64 procent ingeschat. Na elke speeldag zullen we meer weten.