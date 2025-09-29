Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC zit in verval. Vorig seizoen greep het al naast Europees voetbal, dit seizoen lijkt play-off 1 halen op dit moment zelfs nog een huzarenstukje te gaan worden. Hein Vanhaezebrouck is zeer duidelijk over hoe het gaat met de club.

“Antwerp, dat is de kroniek van het aangekondigde verval. Dit viel zelfs als enigszins te voorspellen voor het succes", opende Hein Vanhaezebrouck in zijn column in Het Nieuwsblad op maandag.

Antwerp moet nu verkopen

In 2023 pakte Antwerp nochtans de titel, maar volgens Vanhaezebrouck waren er al langer tekenen dat het niet goed zou aflopen op langere termijn met The Great Old - al kon ook hij natuurlijk niet de financiële problemen van Ghelamco (het bedrijf van eigenaar Paul Gheysens) voorspellen.

"Maar we wisten dat Antwerp een topploeg bij elkaar heeft gekocht tijdens corona, toen de Financial Fair Play-regels even niet meer golden", aldus nog Vanhaezebrouck.

Verval stond in de sterren geschreven volgens Vanhaezebrouck

Die merkte op dat er de eerste seizoenen telkens verlies werd geleden op de transfers - zelfs in het kampioenenjaar. En ook de lonen waren bij de grootste van België. 

"Eerst geef je bijzonder veel geld uit om een ploeg te bouwen die succes kan hebben, maar dan kwam het verval. Twee seizoenen op rij zijn er al geen inkomsten meer uit Europa. Zware salarissen moeten weg, en het is zaak om te cashen op spelers."

