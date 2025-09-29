Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

Zulte Waregem begon moeizaam aan het seizoen, maar door de recente 9 op 9 staan ze helemaal tussen de mensen. En dus mag de promovendus stilaan dromen van meer dan gewoon meespelen in de competitie. Of is dat een stapje te ver?

Zulte Waregem heeft ondertussen al dertien punten te pakken. Met die 13 op 27 staan ze na negen speeldagen op een knappe zevende plaats, op amper een puntje van STVV dat op de zesde plaats kampeert.

Kan Zulte Waregem ook tegen La Louvière winnen?

Met een uitwedstrijd in La Louvière komend weekend mag er gedroomd worden van minstens voor eventjes mee te spelen voor die top-6. Al zijn ze daar aan de Gaverbeek nog helemaal niet mee bezig.

"Bij momenten hebben we deze wedstrijd kunnen beheersen", aldus coach Sven Vandenbroeck na de 2-0 zege tegen Royal Antwerp FC. "We maken progressie."

Zulte Waregem maakt progressie op alle vlakken

Die progressie is er volgens de coach van Essevee in alle linies en op alle vlakken. "We durven te spelen en krijgen de juiste mensen in balbezit", klinkt het onder meer. En dus mag Essevee hoger mikken?

"Het aantal punten is belangrijker dan de plaats", is de T1 van Zulte Waregem duidelijk. "Ons doel was het behoud op een rustige manier. Als daar dingen bij kunnen, dan zullen we misschien ons doel aanpassen."