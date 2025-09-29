Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

Elke week brengt een blik op de ranglijst van de Jupiler Pro League zijn nieuwe lading verrassingen met zich mee. Deze maandag is het opmerkelijk om Antwerp, dat vorig seizoen meedeed aan de Champions' Play-offs, in de degradatiezone te zien, terwijl Malinwa op het podium staat...

Het was al moeilijk te geloven tijdens de midweekse inhaalmatchen, toen na de overwinning tegen KAA Gent, RSC Anderlecht, de zwakste sinds lange tijd, op de tweede plaats belandde. Maar zo wispelturig is de Pro League dat de paars-witten al van het podium zijn verdreven... ten gunste van KV Mechelen.

En waarschijnlijk is het juist in de kleedkamer van Mechelen dat ze zich in de wang knijpen als ze zien dat KV achter de onvermijdelijke en enige zekerheden van het kampioenschap, Union Saint-Gilloise en Club Brugge, staat. "Maar niemand in de kleedkamer denkt aan de top 6", zei Myron Van Brederode, doelpuntenmaker en aangever tegen Charleroi.



Op dit moment lijkt het bijna alsof denken aan iets anders dan de volgende wedstrijd niet veel zin heeft. Alsof het cliché 'we nemen het per wedstrijd' eindelijk, door herhaald te worden door de spelers (Martin Delavallée haalde het deze zondag weer aan), een tastbare realiteit is geworden.

Genk, Standard en... RAAL op drie punten van de top 6

Afhankelijk van de resultaten kan de top 6 volgend weekend nog door elkaar worden geschud. Sint-Truiden, die kort geleden nog op de hielen van Union SG zat, verliest terrein en staat slechts op de 6e plaats (14 punten): een nederlaag (de 4e op rij!) en ze kunnen worden ingehaald door Genk, waarvan gezegd werd dat het achterop liep en slechts 3 punten achter de top 6 staat.

Rik De Mil deed zondag verrassende uitspraken door te verzekeren dat Charleroi zou vechten om in... Playoffs 2 te geraken (en dus eerder naar onderen kijkt om die 13-16 plaatsen te vermijden die synoniem zijn voor Playdowns). Toch, een overwinning in Gent en ze staan boven de Buffalos, op de 5e plaats.

Standard, 11e en één punt boven de rode zone? Ook daar, een overwinning in de Clasico - we weten dat het altijd een speciale wedstrijd is - en ze zijn weer in de top 6, zo niet erin (het aantal clubs boven hen maakt de berekeningen ingewikkeld). En het gekste is misschien wel dat zelfs RAAL, dat Zulte Waregem ontvangt en dus duidelijk voor de overwinning kan gaan, ook maar 3 punten van de top 6 verwijderd is. Stel je voor als de Wolven in Dender hadden gewonnen, wat ook niet ondenkbaar was!

Union en Dender, de enige zekerheden van de Pro League?

Dender, juist ja, dat is een van de weinige zekerheden in dit kampioenschap. De Oost-Vlamingen behaalden dit zondag een punt en dat was al de 3e van hun sombere seizoen - een gelijkspel tegen promovendi thuis was... een verbetering, zo slecht zijn de zaken ervoor. Terwijl OH Leuven en Cercle Brugge slechts één overwinning nodig hebben om uit de rode zone te geraken, zal Dender al een klein wonder nodig hebben.

Een rode zone waarin we... Antwerp terugvinden, nochtans in de top 6 vorig seizoen. De vorm van de Great Old is opvallend slecht en lijkt een plek vrij te maken in de Playoffs voor een "verrassing" - maar we hebben het gevoel dat er nog twintig verrassingen kunnen zijn... of uiteindelijk geen enkele, want dit seizoen steekt niemand er echt bovenuit.

Behalve natuurlijk Union Saint-Gilloise, die dit tempo het hele seizoen zou kunnen volhouden en op het einde van het seizoen door een vastberaden Club Brugge belaagd zou kunnen worden, dankzij dit Playoffs-systeem waar niemand volgend seizoen nog jaloers op zal zijn. En dan Dender... die, zoals eerder gezegd, het seizoen misschien kan afsluiten zonder een enkele overwinning maar zich toch kan redden, aangezien er geen directe degradant is. De Pro League is magisch!