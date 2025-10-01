Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

Joren Dom keert terug naar KV Mechelen. Hij gaat er aan de slag als jeugdcoach bij de U18 en Jong KV Mechelen.

Voormalig profvoetballer Joren Dom maakte een maand geleden nog bekend dat hij dan toch nog wat zou gaan actief voetballen, in het amateurvoetbal bij KFC Kontich, de club waar zijn voetbalverhaal ooit begon.

Ondertussen is hij echter ook al aan het werken aan zijn carrière na het voetbal en in die hoedanigheid keert hij nu terug naar KV Mechelen, waar hij ook een verleden heeft als speler.

"Joren Dom versterkt de staf van Jong KV en onze U18 als linie- en individual coach. Daarnaast zal hij zich ook toeleggen op het rekruteren van nieuw talent voor beide teams", aldus KV Mechelen op haar Instagram-account.

"Na een mooie profcarrière bij onder meer Antwerp, Beerschot en OH Leuven, zette Joren deze zomer een punt achter zijn spelersloopbaan die ooit begon bij Malinwa. We zijn dan ook bijzonder blij om hem opnieuw in het geel en rood te verwelkomen."



"Welkom terug", aldus Malinwa. Joren Dom zet zo meteen een stap in zijn trainerscarrière. Jong KV Mechelen staat momenteel laatste in de Tweede Amateurklasse A met 3 op 15.