Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini begon het seizoen sterk, maar een blessure onderbrak zijn goede vorm. Nu hij stilaan terugkeert, temperde hij zelf de verwachtingen rond zijn persoon.

Het gaat snel voor Bertaccini (25). Na zijn transfer van Luik naar Sint-Truiden maakte de Carolo indruk, wat hem deze zomer een overstap naar RSC Anderlecht opleverde. Bij zijn nieuwe club ging hij meteen op hetzelfde elan verder.

Blessure

Voor RSCA sloeg het noodlot echter snel toe: Bertaccini liep een meniscusscheur op. Zijn exacte terugkeerdatum is niet bekend, maar hij zou nog ongeveer een maand afwezig blijven. Intussen wordt hij wel nauwlettend gevolgd door bondscoach Rudi Garcia.

Na zijn sterke seizoensstart werd Bertaccini door sommigen genoemd als kandidaat voor de nationale ploeg. Zelf blijft hij daar nuchter onder: “Ik zag mijn naam genoemd als vervanger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. Dat is niet realistisch,” verklaarde hij aan Knack.

Te vroeg

Door de afwezigheid van Lukaku en de mindere vorm van Openda en Batshuayi is er inderdaad ruimte op de positie van nummer 9. Toch lijken spelers als Stassin en Vermant momenteel een stap voor te hebben op Bertaccini.

“Ik ben niet onmisbaar bij Anderlecht en ik speel niet in een grote competitie. Ik kijk zelfs niet naar de selecties. Als ik binnen acht maanden meer dan tien doelpunten heb gemaakt, kunnen we het er opnieuw over hebben, maar zover zijn we nog niet,” relativeert hij. “Het WK is geen droom voor mij, het is nog te vroeg.”