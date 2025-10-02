Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adriano Bertaccini begon het seizoen sterk, maar een blessure onderbrak zijn goede vorm. Nu hij stilaan terugkeert, temperde hij zelf de verwachtingen rond zijn persoon.

Het gaat snel voor Bertaccini (25). Na zijn transfer van Luik naar Sint-Truiden maakte de Carolo indruk, wat hem deze zomer een overstap naar RSC Anderlecht opleverde. Bij zijn nieuwe club ging hij meteen op hetzelfde elan verder.

Blessure

Voor RSCA sloeg het noodlot echter snel toe: Bertaccini liep een meniscusscheur op. Zijn exacte terugkeerdatum is niet bekend, maar hij zou nog ongeveer een maand afwezig blijven. Intussen wordt hij wel nauwlettend gevolgd door bondscoach Rudi Garcia.

Na zijn sterke seizoensstart werd Bertaccini door sommigen genoemd als kandidaat voor de nationale ploeg. Zelf blijft hij daar nuchter onder: “Ik zag mijn naam genoemd als vervanger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. Dat is niet realistisch,” verklaarde hij aan Knack.

Te vroeg

Door de afwezigheid van Lukaku en de mindere vorm van Openda en Batshuayi is er inderdaad ruimte op de positie van nummer 9. Toch lijken spelers als Stassin en Vermant momenteel een stap voor te hebben op Bertaccini.

“Ik ben niet onmisbaar bij Anderlecht en ik speel niet in een grote competitie. Ik kijk zelfs niet naar de selecties. Als ik binnen acht maanden meer dan tien doelpunten heb gemaakt, kunnen we het er opnieuw over hebben, maar zover zijn we nog niet,” relativeert hij. “Het WK is geen droom voor mij, het is nog te vroeg.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50
Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

12:40
1
Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

12:10
Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten De derde helft

Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten

08:20
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

10:30
Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

11:50
Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

11:40
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

11:10
Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

11:00
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
3
'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

07:20
1
Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

09:00
Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond" Reactie

Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

09:15
"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

09:30
5
Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

08:40
'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

07:40
"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

06:30
7
Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

08:00
🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

07:00
Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

20:40
3
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

22:55
15
Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

21:00
Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed" Reactie

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

22:15
2
Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

22:30
5
Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

21:41
Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

22:00
6
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

21:17
1
Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

21:20
2
Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix Analyse

Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

14:40
1
🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

20:50
1
Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

20:20
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

20:37

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 03/10 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk Seppe1 Seppe1 over Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Andreas2962 Andreas2962 over Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot Andreas2962 Andreas2962 over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Dominique Praets Dominique Praets over Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis Jimmmmm Jimmmmm over Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt" tisookeenmening tisookeenmening over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved