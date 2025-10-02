De derde helft Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten

Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten
Foto: © photonews
Ex-voetballer Jan Vertonghen heeft samen met zijn foundation een nieuw initiatief gelanceerd dat gericht is op het welzijn van kinderen in Belgische ziekenhuizen. In samenwerking met Appie vzw en de Stichting tegen Kanker werden aangepaste driewielers met ingebouwd infuussysteem ontwikkeld.

Het project kreeg de naam ‘Infuutsen’ en heeft als doel om kinderen die aan een baxter liggen toch de mogelijkheid te geven om zich vrij te bewegen binnen de ziekenhuisomgeving. De driewielers zijn uitgerust met een geïntegreerd infuussysteem, waardoor jonge patiënten kunnen fietsen, spelen en zich verplaatsen zonder hun behandeling te onderbreken.

Eerste test

De eerste testrit vond plaats in het Koningin Mathilde Moeder- en Kindcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Jan Vertonghen was persoonlijk aanwezig bij deze introductie. Volgens de ex-Rode Duivel is bewegen heel erg belangrijk in een ziekenhuis.

De ontwikkeling van de infuutsen gebeurde in nauwe samenwerking met Appie vzw, een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het comfort van kinderen in ziekenhuizen, en met de Stichting tegen Kanker. Door deze samenwerking konden de aangepaste fietsen worden afgestemd op de noden van jonge patiënten.

Succes

Volgens Het Laatste Nieuws was de eerste testdag een succes. De kinderen reageerden enthousiast op de nieuwe driewielers en maakten er meteen gebruik van in de ziekenhuisgangen. Met de infuutsen willen Vertonghen en co kinderen opnieuw laten spelen en zich even vrij laten voelen, ondanks hun behandeling.

Het initiatief wordt de komende maanden verder uitgerold in andere kinderafdelingen van Belgische ziekenhuizen. De betrokken organisaties hopen dat het project structureel kan bijdragen aan het welzijn van kinderen die langdurig in behandeling zijn.

