Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Een paar weken geleden werd bekend dat Anderlecht werkt aan een contractverlenging voor Mario Stroeykens. De middenvelder vertrok niet in de zomer omdat veel clubs hun kans schoon zagen om hem straks voor een prikje op te halen. Olivier Renard en Tim Borguet kunnen zich dat niet permitteren.

Om duidelijk te zijn: Mario Stroeykens wil zijn jeugdclub ook niet verlaten zonder hen een deftige transfersom achter te laten. Het is een ongeschreven regel die leeft bij Neerpede-producten: wie in de harten wil blijven, vertrekt beter door de grote poort.

Stroeykens gunt Anderlecht die transfersom

Stroeykens wou deze zomer dan wel een transfer, maar hij wou het niet hard spelen. Er was interesse, maar de aanbiedingen waren zo laag dat Anderlecht er niet echt beter van zou worden. Een contractverlening is dus de logische oplossing zodat hij zich minstens nog een paar maanden volop kan concentreren op Anderlecht.

En dat er in de wintermercato, wanneer hij vrij met iedereen mag praten, geen miserie van komt. Een speler die op zes maanden van het einde van zijn contract zit, zou logischerwijze niet veel speeltijd meer krijgen. Maar het sleept toch weer aan en dus komen er weer clubs rondsnuffelen.

Een zwaar contract is voor Anderlecht een risico

Marseille, Lyon, Braga, Porto en AC Milan blijven geïnteresseerd en zouden tijdens de wintermercato wel eens voor de deur van Stroeykens kunnen staan. En dus moet Anderlecht haast maken om tot een overeenkomst te komen die voor iedereen werkt.

Waarom hem niet gewoon geven wat hij wil als hij binnen acht maanden toch weg is? Zo werkt het niet in het voetbal en zeker niet bij Anderlecht, waar ze elke euro toch nog altijd moeten omdraaien. Stel u voor dat hij zich blesseert en maanden buiten strijd is.

Dan zit Anderlecht weer vast aan een zwaar contract voor minstens nog een seizoen. Maar dat werkt in twee richtingen. Als Stroeykens een blessure zou oplopen, wil hij ook zekerheid dat hij een goed contract heeft. Er moet dus een gulden middenweg gevonden worden.

Maar Renard en Borguet weten ook dat Stroeykens miljoenen vertegenwoordigt die ze niet zomaar de deur kunnen laten uitlopen. Dus ja, het wordt nog even wachten op een doorbraak, maar die wordt wel nog altijd verwacht.