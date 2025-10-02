Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zaterdag kijken Zulte Waregem en La Louvière elkaar in de ogen. De twee promovendi waren moeizaam gestart in de Jupiler Pro League, maar hebben de laatste weken allebei een mooi reeksje neergezet.

Bij Zulte Waregem zitten ze op een roze wolk. Met zeges tegen Oud-Heverlee Leuven, Charleroi en afgelopen weekend ook Antwerp is de Challenger Pro League-kampioen van vorig seizoen opgerukt naar de zevende plaats in het klassement.

Komend weekend trekken ze naar La Louvière. En dat is geen gemakkelijke verplaatsing. Op de openingsspeeldag won Standard er wel, maar sindsdien pakten Les Loups in eigen huis zeven op negen tegen Charleroi, Union en Club Brugge.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws in aanloop naar die wedstrijd, beseft doelman Brent Gabriël dat het een lastige partij zal worden. "We weten wat ons te wachten staat", aldus de doelman voorafgaand aan de verplaatsing naar het kunstgras van La Louvière.

Gabriël was vorig seizoen nog doelman bij Lokeren-Temse, maar maakte mee met Zulte Waregem de overstap naar de Jupiler Pro League. ""Ik ben blij dat ik in de laatste drie wedstrijden twee keer de nul heb gehouden. Vooral tegen OH Leuven had ik een paar knappe saves in huis. Sindsdien heb ik de klik gemaakt. Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen dankzij die goede matchen", vertelt het sluitstuk van Essevee.

Vorig seizoen wist Zulte Waregem niet te winnen op het veld van La Louvière. Het werd toen 0-0, weliswaar niet in de Easi Arena waarin er zaterdag zal worden gespeeld. De laatste keer dat Zulte Waregem vier competitiewedstrijden achter elkaar wist te winnen, is ondertussen al meer dan zeven jaar geleden.