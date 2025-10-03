'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken'

Hans Vanaken beschikt bij Club Brugge nog over een lopend contract tot medio 2027. Toch blijft de mogelijkheid van een toekomstige clubwissel onderwerp van gesprek.

Hans Vanaken is momenteel verbonden aan Club Brugge. Hij heeft nog voor twee seizoenen een contract in het Jan Breydelstadion. Volgens het weekblad Knack is een overstap naar het buitenland, met name Qatar, niet uitgesloten.

Transfer

Het meest logisch is dat dit na afloop van zijn contract gebeurt. Maar als blauwzwart nog wat wil verdienen aan zijn kapitein, dan moet hij volgende zomer vertrekken, al lijkt die piste minder vanzelfsprekend.

Vanaken is momenteel 33 jaar en zou bij het aflopen van zijn contract 35 zijn. In de analyse van Knack wordt Qatar expliciet genoemd als mogelijke bestemming voor Vanaken.

Midden-Oosten

De piste richting het Midden-Oosten ligt volgens Knack nog altijd op tafel. De reden om die stap te zetten is uiteraard financieel. Of er contacten, laat staan onderhandelingen zijn, is niet meteen duidelijk.

Hans Vanaken speelt sinds de zomer van 2015 bij Club Brugge. Hij maakte toen de overstap van Lokeren naar blauwzwart en pakte ondertussen heel wat prijzen met de club.