Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

Als basisspeler bij Girona FC, zal Axel Witsel vrijdag zijn vingers kruisen. Voor hem lijkt deze selectie van Rudi Garcia op een laatste kans om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap 2026.

Rudi Garcia houdt van stabiliteit. Het is dus moeilijk voor te stellen dat hij in juni een speler zal behouden voor het WK die hij nog niet heeft kunnen ontdekken tijdens eerdere bijeenkomsten. In oktober krijgt hij nog eens de kans om te zien over wat hij beschikt, met twee beslissende wedstrijden voor de kwalificatie van België voor het WK: tegen Noord-Macedonië en Wales.

Voor hij zijn selectie bekendmaakt, vrijdag om 15.00 uur, moest de bondscoach beslissingen nemen over enkele belangrijke dossiers. Met name op het middenveld, waar Youri Tielemans en Amadou Onana geblesseerd zijn. De aanvoerder van de Rode Duivels is er al zeker niet bij, terwijl Onana nog een kleine kans heeft om aanwezig te zijn, ook al vermijdt zijn club alle risico's.



Voor Axel Witsel is het nu of nooit

Om zijn middenveld te vormen, kan Rudi Garcia dus rekenen op Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin en Hans Vanaken. Maar hij heeft ook behoefte aan meer verdedigende profielen. Men denkt met name aan Charles Vanhoutte, maar vooral aan Axel Witsel.

De 36-jarige speler heeft zijn basisplaats teruggevonden op het middenveld in de kleuren van Girona FC - wat zijn hoop op een terugkeer in de selectie nieuw leven inblaast. Hij heeft dit seizoen vier Liga-wedstrijden gespeeld en slechts één gemist door een schorsing.

Met de huidige afwezigheden op het middenveld lijkt deze interlandbreak een laatste kans voor Axel Witsel. Want wanneer Tielemans en Onana terug zijn, zal hij onvermijdelijk achter hen in de hiërarchie vallen. Witsel moet dus Garcia nu al overtuigen als hij nog in een WK-ticket wil geloven. Maar de concurrentie is sterk: Arthur Vermeeren, schitterend met Marseille, en de jonge Jorthy Mokio kloppen aan de deur.