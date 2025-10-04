'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?'

De herstructurering binnen RSC Anderlecht blijft uit, ondanks eerdere beloftes. Intussen groeit de onzekerheid rond de jeugdacademie en duikt de naam van Jean Kindermans opnieuw op.

Op 14 september verklaarde hoofdaandeelhouder Marc Coucke dat er binnen twee tot vijf weken een nieuwe structuur zou zijn bij Anderlecht. Die termijn is intussen verstreken, zonder concrete uitrol. De dagelijkse werking blijft voorlopig in handen van CEO Sports Tim Borguet, CEO Non-Sports Isabelle Vanden Eede en CFO Tim Vanheuverzwijn, die rapporteren aan de raad van bestuur.

In de geplande structuur zal één overkoepelende CEO opereren onder een ceremoniële voorzitter. De invulling van die functie is nog niet bekend. Coucke hecht veel waarde aan Borguet, die volgens de krant jarenlang veel indruk maakte binnen het marketingdepartement van de club. Hij voerde recent ook de onderhandelingen met de nieuwe medische staf.

De vraag blijft of Borguet ook de sportieve eindverantwoordelijkheid krijgt. Zijn ervaring in dat domein is beperkt. Hij had enkele maanden sportieve ervaring opgebouwd, vooraleer hij als hoofd van de academie gepromoveerd werd tot leider van het sportieve departement.

Jeugdwerking zonder leiding en dalende resultaten

De positie van sportief directeur Olivier Renard is eveneens onzeker. Hij werd eind 2024 aangesteld door Wouter Vandenhaute, maar heeft geen grote indruk gemaakt tijdens de transferperiodes. De vroege Europese uitschakeling speelde daarbij een rol. Zijn nauwe band met Vandenhaute beïnvloedt de perceptie.

De bestuurscrisis raakt ook de jeugdopleiding. De academie verloor de voorbije jaren terrein ten opzichte van concurrenten. Racing Genk en Club Brugge zijn de recordkampioen voorbijgeschoten. Afgelopen weekend verloor Anderlecht vier van de vijf jeugdduels tegen Genk, waaronder een zware 9-1 nederlaag bij de U13 en een 4-1 verlies bij de U18.

De leiding over Neerpede is momenteel afwezig. De afgelopen jaren vertrokken Mikkel Hemmersam, Henk Mariman en recent ook Peter Verbeke. Borguet was tijdelijk verantwoordelijk, maar werd CEO Sports. Volgens Het Laatste Nieuws is er opvallend veel verloop van de talenten op Neerpede. Het gebrek aan leiderschap wordt als oorzaak genoemd.

Kindermans opnieuw genoemd

In deze context duikt de naam van Jean Kindermans opnieuw op volgens de krant. Hij was jarenlang het gezicht van de jeugdwerking, maar vertrok eerder naar Antwerp. Zijn mogelijke terugkeer is voorlopig speculatief, maar illustreert de zoektocht naar stabiliteit binnen de club.