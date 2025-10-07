'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

De Servische aanvaller Mihajlo Cvetkovic, amper 18 jaar oud, heeft bij RSC Anderlecht een contract afgedwongen met een uitgewerkt bonussysteem. De club investeerde stevig in zijn komst en ziet hem als een toekomstgerichte versterking.

Cvetkovic werd deze zomer overgenomen van FK Cukaricki, een Servische middenmoter. De transfersom bedroeg 3 miljoen euro, aangevuld met 500.000 euro aan bonussen en een clausule van 15 procent op een latere doorverkoop. De speler geldt als een van de jonge talenten die sportief directeur Olivier Renard aantrok in een periode van bestuurlijke onrust.

De jonge spits scoorde recent zijn eerste doelpunt voor het eerste elftal van Anderlecht, in een wedstrijd tegen Standard. Hoewel hij nog geen basisplaats kreeg, hopen de supporters dat hij op termijn een vaste waarde wordt in de aanval. De club heeft een bonussysteem uitgewerkt dat hem financieel beloont naarmate hij meer basisplaatsen verzamelt.

Stevige bedragen voor Cvetkovic

Het systeem voorziet in extra vergoedingen bovenop het basissalaris, afhankelijk van het aantal wedstrijden waarin hij aan de aftrap verschijnt. De bedragen kunnen oplopen tot zes cijfers, zo meldt Gazet van Antwerpen. Bij jonge spelers zoals Cvetkovic ligt de nadruk op incentives per basisplaats, terwijl ervaren krachten eerder worden beloond op basis van eindklasseringen.

Cvetkovic heeft zich professioneel opgesteld sinds zijn aankomst in Brussel. Hij werkte vooraf aan zijn Engelse taalvaardigheid en toont zich leergierig. Op sociale media deelt hij beelden van zijn fysieke voorbereiding, vaak samen met ploeggenoten. Sinds het vertrek van Jan-Carlo Simic naar Saudi-Arabië is Bologna-huurling Mihajlo Ilic zijn vaste metgezel.

Basisspeler worden

Ondanks zijn ambities om snel een vaste waarde te worden, speelt Cvetkovic ook regelmatig mee met de RSCA Futures. Daar was hij al goed voor drie doelpunten en één assist. De club rekent op een geleidelijke doorbraak, al blijft de concurrentie groot.

Renard had aanvankelijk gehoopt Keisuke Goto als derde spits te behouden. De Japanner kampte echter met mentale moeilijkheden door zijn rol als reservespeler en vertrok op uitleenbasis naar STVV. Na de interlandbreak zal coach Hasi moeten kiezen tussen Vazquez, Cvetkovic en Bertaccini, die bijna hersteld is van een knieoperatie.