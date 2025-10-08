Transfernieuws en Transfergeruchten 08/10: Riga

OFFICIEEL: José Riga is opnieuw coach in België

Het is officieel, José Riga heeft een nieuwe baan gevonden als coach. De Luikenaar heeft een contract getekend bij Stockay, een team uit de Eerste Nationale. (Lees meer)