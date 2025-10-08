Transfernieuws en Transfergeruchten 08/10: Riga

Redactie
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Riga

OFFICIEEL: José Riga is opnieuw coach in België

Het is officieel, José Riga heeft een nieuwe baan gevonden als coach. De Luikenaar heeft een contract getekend bij Stockay, een team uit de Eerste Nationale. (Lees meer)


