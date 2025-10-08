Tussen België en de VS: dit Anderlecht-talent moet een moeilijke keuze maken

Devon De Corte wordt steeds beter bij de RSCA Futures. Het Belgische voetbal zal in de toekomst van hem horen, maar moet oppassen... voor de Verenigde Staten.

De toeschouwers in het Stade Robert Urbain afgelopen weekend konden er niet omheen: achter de euforie van de comeback van Francs Borains in de tweede helft, leverde een speler van RSCA Futures zijn visitekaartje af in de Borinage. Als reservespeler tegen Club NXT wilde Devon De Corte, 19 jaar oud, zich bewijzen en dat lukte meer dan goed, met twee doelpunten.

✨ | Devon De Corte ouvre son compteur avec les RSCA Futures cette saison ! 🟣⚪ #RFBAND pic.twitter.com/VtCeJRbkfG — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 3, 2025

Voor zijn eerste doelpunt van het seizoen kwam de 19-jarige aanvallende middenvelder in het spel en combineerde hij met Samuel Ntanda in het strafschopgebied, waarna hij de bal buiten bereik van de lokale doelman plaatste. De verdediging van Francs Borains had er blijkbaar niet van geleerd: net voor rust kon de jongen opnieuw profiteren van de ruimte om van buiten het strafschopgebied de 0-3 te maken.

De Corte had al een assist gegeven tegen RFC Liège en Olympic Charleroi: hij staat nu op twee goals en twee assists in de laatste drie wedstrijden die hij in de basis begon. Hij maakt duidelijk zijn vooruitgang en is zeker een speler om in de gaten te houden. Het eerste elftal heeft al van hem gehoord en zou hem in de toekomst terug kunnen zien.

Een jaar geleden had Brian Riemer hem al toegevoegd aan de A-kern voor het voorseizoen, en naast Yari Verschaeren opgesteld tijdens een oefenwedstrijd in Tubeke. De zomer van 2024 leverde hem ook zijn eerste profcontract op. "Hij speelt als middenvelder en bezit alle kwaliteiten die nodig zijn om een box-to-box te zijn, die zowel kan aanvallen als verdedigen. Het bijzondere aan Devon is zijn mentaliteit. Hij wil altijd leren en beter worden", aldus de directeur van de Academie, Mikkel Hemmersam.

Ook dit seizoen ging De Corte met het eerste team op trainingskamp in Nederland. De onzekerheid over de dossiers van Mario Stroeykens, Yari Verschaeren en Thorgan Hazard gaf hem ook daar de kans om indruk te maken tijdens verschillende oefenwedstrijden.

Volgende zomer begint De Corte al aan zijn laatste contractjaar. Anderlecht moet zich dus goed positioneren... net als de Belgische voetbalbond. Want naast zijn status als Belgisch U19-international heeft de jonge spelmaker ook een Amerikaans paspoort. Hij woont ook nog niet heel lang in België.

Geboren in de Verenigde Staten met een vader uit Gent en een Amerikaanse moeder die elkaar op de universiteit ontmoetten, leefde hij een gelukkige jeugd in het oosten van Pennsylvania. Wanneer de jongen 14 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Philadelphia, waarmee hij een van zijn dromen kan verwezenlijken: toetreden tot de academie van Union Philadelphia.

Een talent om in de gaten te houden

Pas op 17-jarige leeftijd komt hij bij Anderlecht terecht, in de zomer van 2023. Normaal gesproken moeten Amerikaanse spelers wachten tot ze 18 zijn om bij een Europese club te tekenen. Maar zijn dubbele paspoort stelde hem in staat om iets eerder naar het oude continent te gaan.

Dan ontdekt hij een land dat hij nauwelijks kent: "Als kind kwam ik met mijn familie op vakantie naar België. Maar dat is alles", vertelt hij aan media Yanks Abroad. De eerste weken waren dan ook een beetje moeilijk, een echte aanpassingsperiode is noodzakelijk. Inmiddels lijkt De Corte gelanceerd, wat de vragen over zijn dubbele nationaliteit des te urgenter maakt.

De jongen werd eerst opgeroepen door de Belgische bond, hij speelde een jaar geleden vier oefenwedstrijden met de U19. Maar sindsdien niets meer. Aan de andere kant is de Amerikaanse voetbalbond hem ook niet vergeten, integendeel. Ze hebben hem zelfs onlangs opgeroepen voor hun U20...

De Corte is er niet ongevoelig voor: "Ik sta open voor elk voorstel, wat het ook is. Ik heb mijn hele leven in de Verenigde Staten doorgebracht. Ik ben Amerikaan", verklaarde hij een jaar geleden, terwijl hij eraan toevoegde dat zijn definitieve beslissing nog niet genomen was. Terwijl zijn integratie in het eerste elftal van Anderlecht zich op korte of middellange termijn aankondigt als een uitdaging, zal de Belgische bond zich ook moeten positioneren, tenzij ze al gedwongen zijn de schade te constateren.